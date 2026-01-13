98 ק"ג, אפס ליטרים של דלק: הכירו את אופנוע השטח החשמלי

ה-Komodo ( צילום: יצרן )

בעולם אופנועי השטח, המהפכה החשמלית כבר מזמן אינה רק הבטחה לעתיד – היא כאן ועכשיו. חברת Talaria Power Tech מהעיר צ'ונגצ'ינג שבסין, ששמה כבר הולך לפניה בזכות דגמים קודמים שהפכו ללהיטים בקרב רוכבי ה-Enduro, חשפה רשמית את ה-Talaria Komodo 2026. האופנוע החדש מבקש לקבוע סטנדרט חדש של עוצמה ויחס משקל-הספק בקטגוריית כלי השטח החשמליים.

כוח של מפלצת, משקל של אופניים הנתון המרשים ביותר ב-Komodo הוא יחידת ההנעה. האופנוע מצויד במנוע חשמלי מרכזי המספק הספק מרבי של 32 קילוואט - נתון המקביל לאופנועי בנזין ארבע-פעימתיים בנפח 450 סמ"ק. עם זאת, בניגוד למתחריו המונעים בבנזין, הקומודו נהנה ממומנט מיידי המאפשר לו לזנק ולטפס במדרונות תלולים ללא מאמץ. הכלים החשמליים סבלו בעבר ממשקל סוללה כבד, אך כאן טלריה הצליחה לשמור על משקל עצמי של 98 ק"ג בלבד. השילוב בין הספק גבוה למשקל נמוך הופך אותו לאחד הכלים הזריזים והחזקים ביותר שיוצרו עבור חובבי שטח קיצוני.

מפרט טכני ללא פשרות

ה-Komodo נבנה על שלדת סגסוגת מחושלת ועמידה, המיועדת לספוג זעזועים קשים. הוא מצויד בגלגלי שיניים (חישורים) בקוטר "21 מלפנים ו-"18 מאחור, עטופים בצמיגי שטח מקצועיים. יכולות העבירות שלו מגובות במרווח גחון מרשים של 315 מ"מ ובמערכת בולמי זעזועים בעלת מהלך ארוך במיוחד של 254 מ"מ.

בגזרת הסוללה, האופנוע מצויד בסוללת ליתיום מבית Greenway (96V 45Ah). לפי נתוני היצרן, בנסיעה רציפה במהירות ממוצעת של 45 קמ"ש, האופנוע מסוגל לגמוע מרחק של עד 115 ק"מ בטעינה אחת. המהירות המרבית המוצהרת עומדת על 104 קמ"ש.

טכנולוגיה בשירות הרוכב

כדי להתאים לכל תוואי שטח, ה-Komodo כולל ארבעה מצבי רכיבה שונים:

Eco: לחיסכון באנרגיה וטווח מרבי.

Street: ל'רכיבה מנהלתית'.

Hyper: למיצוי מלא של כוח המנוע במסלול או בשטח פתוח.

Reverse: הילוך אחורי המסייע בתמרון במקומות צפופים או במקרה של תקיעה בשטח.

בנוסף, הכלי תומך במערכת בלימה רגנרטיבית (הטוענת את הסוללה בזמן בלימה) ומציע אפשרות להחלפת סוללה מהירה, מה שמאפשר לרוכבים מקצועיים להמשיך באימונים רציפים ללא המתנה ארוכה לטעינה.

המחיר והתחרות

ה-Talaria Komodo 2026 מוצע במחיר של 5,699 דולר (כ-150 מיליון דונג וייטנאמי). בטלריה טוענים כי המחיר הזה הופך אותו לאטרקטיבי ותחרותי מאוד מול דגמי ה-450 סמ"ק המסורתיים, כאשר הוא מציע תחזוקה זולה משמעותית, פעולה שקטה המאפשרת רכיבה באזורים רגישים לרעש, וכמובן - אפס פליטות מזהמים.

האם השוק יאמץ את ה"קומודו" כאלטרנטיבה אמיתית למנועי הבעירה? לפי המפרט היבש והביצועים המבטיחים, נראה שלמתחרים הוותיקים מיפן ומאירופה יש סיבה טובה להתחיל לדאוג.