סוף לענישה הכפולה: העדכון שימחק לכם נקודות בדו"ח הבא

אחרי חודשים ארוכים בהם עבירות תנועה רבות לא נשאו בנקודות, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול (שני) את התקנות החדשות שיביאו לשינוי דרמטי בשיטת הניקוד בישראל.

הרפורמה, שקודמה בלחץ של יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן, כוללת הקלות משמעותיות לנהגים לצד החמרות בעבירות המסכנות חיים.

הבשורה המרתקת ביותר מגיעה דווקא מעולם המשפט העברי: הרפורמה מעגנת באופן רשמי את הכלל התלמודי "קים ליה בדרבה מיניה". המשמעות המעשית היא שנהג שביצע מספר עבירות תנועה באותו אירוע - למשל, חציית צומת והפרעה לתנועה - לא ייענש בצבירת נקודות מצטברת. החוק יחייב את הרשויות להטיל נקודות אך ורק בגין העבירה החמורה ביותר מבין כולן.

שנה במקום שנתיים: ההקלה המשמעותית

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על פי התקנות המאושרות, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת בלבד מיום ביצוע העבירה, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה. כלומר, נהג שצבר עבירה קלה יוכל לראות את הנקודות נמחקות כבר אחרי שנה - הקלה משמעותית שתסייע למנוע הגעה למצב של פסילת רישיון.

עבירות של 8 או 10 נקודות יישארו תקפות לשנתיים. האישור התאפשר רק לאחר שמשרד התחבורה הגיש לוועדה תקנות מתוקנות בהתאם לדרישת היו"ר ביטן, שלפני כשבועיים סירב לאשר את התקנות המקוריות וטען כי משרד התחבורה לא עמד בהתחייבותו להקל על נהגים.

בנוסף, אושרה הפחתת ניקוד במספר עבירות קלות. הניקוד על כניסה לצומת שאי אפשר לפנות אותה ירד מ-6 נקודות לאפס. גם עבירות כמו "עיכוב תנועה" לא יגררו יותר נקודות כלל, כפי שדיווחנו בכיכר השבת.