סוף לענישה הכפולה: העדכון שימחק לכם נקודות בדו"ח הבא

אחרי חודשים ארוכים בהם עבירות תנועה רבות לא נשאו בנקודות, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול (שני) את התקנות החדשות שיביאו לשינוי דרמטי בשיטת הניקוד בישראל.
הרפורמה, שקודמה בלחץ של יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן, כוללת הקלות משמעותיות לנהגים לצד החמרות בעבירות המסכנות חיים.
הבשורה המרתקת ביותר מגיעה דווקא מעולם המשפט העברי: הרפורמה מעגנת באופן רשמי את הכלל התלמודי "קים ליה בדרבה מיניה". המשמעות המעשית היא שנהג שביצע מספר עבירות תנועה באותו אירוע - למשל, חציית צומת והפרעה לתנועה - לא ייענש בצבירת נקודות מצטברת. החוק יחייב את הרשויות להטיל נקודות אך ורק בגין העבירה החמורה ביותר מבין כולן.
שנה במקום שנתיים: ההקלה המשמעותית
על פי התקנות המאושרות, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת בלבד מיום ביצוע העבירה, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה. כלומר, נהג שצבר עבירה קלה יוכל לראות את הנקודות נמחקות כבר אחרי שנה - הקלה משמעותית שתסייע למנוע הגעה למצב של פסילת רישיון.
עבירות של 8 או 10 נקודות יישארו תקפות לשנתיים. האישור התאפשר רק לאחר שמשרד התחבורה הגיש לוועדה תקנות מתוקנות בהתאם לדרישת היו"ר ביטן, שלפני כשבועיים סירב לאשר את התקנות המקוריות וטען כי משרד התחבורה לא עמד בהתחייבותו להקל על נהגים.
בנוסף, אושרה הפחתת ניקוד במספר עבירות קלות. הניקוד על כניסה לצומת שאי אפשר לפנות אותה ירד מ-6 נקודות לאפס. גם עבירות כמו "עיכוב תנועה" לא יגררו יותר נקודות כלל, כפי שדיווחנו בכיכר השבת.
החמרות בטיחות: 10 נקודות על עבירות מסוכנות
מנגד, התקנות כוללות החמרות משמעותיות בעבירות המוגדרות כ"ליבת הבטיחות". עבירות כמו אי-ציות לרמזור אדום, שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה, אי-מתן זכות קדימה במעבר חצייה ונסיעה בשוליים - הוחמרו ל-10 נקודות במקום 8.
יצוין כי מאז פברואר האחרון, עבירות שקנסן עמד על 500 שקלים לא גררו נקודות כלל בשל כשל טכני של משרד התחבורה. כעת, מנגנון הניקוד חוזר לפעול במלוא עוצמתו גם לגבי עבירות אלו, ביניהן נהיגה בחוסר זהירות וחציית קו הפרדה רצוף.
בענף ההובלה וההסעות מביעים הסתייגות מסוימת. גורמים מקצועיים טוענים כי המתווה אינו מעניק מענה מספק לנהגים מקצועיים שחיים מהרישיון שלהם, ועשוי להוביל להחמרה במחסור בכוח אדם בענף.
מתי ייכנס השינוי לתוקף?
התקנות החדשות צפויות להיכנס לתוקף בעוד כ-30 ימים לאחר פרסומן ברשומות. השינוי בתוקף הנקודות - קיצור הזמן לשנה - צפוי להיכנס לתוקף בעוד כשנה, לאחר השלמת ההיערכות הטכנולוגית במערכות משרד התחבורה.
המסר לנהגים ברור: בעידן שבו "העונש החמור בולע את הקלות", חשוב לבדוק היטב את דו"חות התנועה. לכל הפרה מינהלית יש השלכות מצטברות על תוקף הרישיון, אך כעת - עם עיגון הכלל התלמודי בחוק - הנהגים זוכים להגנה משפטית חדשה שלא הייתה קיימת בעבר.
כפי שחשפנו בעבר בכיכר השבת, מחדלים טכניים של הרשויות יכולים להוביל לביטול דו"חות. כעת, עם הרפורמה החדשה, הנהגים זוכים לכלים נוספים להתמודדות עם מערכת האכיפה.
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