יצרניות הרכב הסיניות, ובראשן XPeng, מצאו פתרון למגבלות שוק הרכב החשמלי שהטיל האיחוד האירופי - מכסים חדשים על רכבים המיובאים מסין. בעקבות החקירה נגד סובסידיות ממשלתיות סיניות, הוחלט להטיל מכסים משמעותיים על יבוא רכבים, מה שהפך את הייצוא מסין לאירופה לפחות משתלם. XPeng צפויה לשלם מכס נוסף של 20.7% אם תייבא רכבים ישירות, בנוסף ל-10% מכס בסיסי, והמורכבות הזו הביאה את החברה הסינית למצוא פתרון אחר.

הפתרון מגיע בדמות שיתוף פעולה עם Magna Steyr, יצרנית הרכב האוסטרית הידועה בייצור דגמי יוקרה כמו מרצדס G-Class, יגואר וטויוטה. XPeng תייצר רכבים באוסטריה בתהליך הרכבה חצי-מפורקת (SKD): רכיבים שיוצרו מראש בסין ייובאו לאוסטריה, יורכבו במפעלה של Magna Steyr בגראץ, ומשם יופצו לשוק האירופי - ללא מכסים נוספים.

המהלך אינו מקרי - Magna Steyr מחפשת לקוחות חדשים לאחר שאיבדה מותגים חשובים ובעלת כושר ייצור של מאות אלפי רכבים בשנה. מנגד, XPeng וג'י.איי.סי Motor מבקשות להמשיך להעמיק את נוכחותן בשוק האירופי, מבלי להיפגע לאחר ההגבלות. על פי הדיווחים, הייצור וההרכבה המקומית יאפשרו לחברות אלו להציע רכבים חשמליים במחיר אטרקטיבי לאירופאים ולהרחיב את נתח השוק שלהן. עם הרחבת הייצור הצפויה בעתיד, XPeng צפויה להביא גם דגמים נוספים לאירופה, ולבדוק בהדרגה את הביקוש המקומי.

בישראל, ההשפעה תהיה משנית בשלב זה: אם יתחילו לייבא רכב מאוסטריה, המחירים עלולים לעלות בגלל עלויות ייצור גבוהות יותר לעומת סין. עם זאת, לעת עתה, לא נמסר מידע רשמי הכולל מחירים על ייבוא רכבים שיוצרו באוסטריה לשוק הישראלי.

שורה תחתונה - XPeng מצאה דרך חכמה לעקוף את מגבלות האיחוד האירופי, ולנצל את המשבר של Magna Steyr לצורך הרחבת השוק שלה באירופה. אם המהלך יצליח, ייתכן שהוא יסמן את תחילת מגמת ייצור סינית מקומי ברחבי אירופה.