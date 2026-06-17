בשורה משמחת לציבור הנוסעים: רשות שדות התעופה הודיעה היום (רביעי) על פתיחתו המחודשת של טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון, לאחר תקופה ממושכת שבה הופעל במתכונת מצומצמת בעקבות מבצע שאגת הארי.

ההודעה מגיעה על רקע חזרתן של חברות תעופה בינלאומיות לישראל והגידול הצפוי במספר הנוסעים בחודשי הקיץ הקרובים, כאשר רשות שדות התעופה מתכוננת לעונת השיא השנתית.

לוח זמנים מדויק לפתיחה

על פי ההודעה הרשמית, הפתיחה המחודשת תתבצע בשלבים: החל מיום 28 ביוני 2026 יחודשו הטיסות הפנים-ארציות מטרמינל 1, ושלושה ימים לאחר מכן, ביום 1 ביולי 2026, יחודשו גם הטיסות הבינלאומיות מהטרמינל.

ברשות שדות התעופה הבהירו כי פתיחתו המחודשת של טרמינל 1 תאפשר מענה לביקושים הגבוהים בתקופת הקיץ ושיפור משמעותי בחוויית השירות בנמל התעופה. כזכור, בחודשים האחרונים פעל הטרמינל במתכונת מצומצמת, כאשר חלק מהטיסות הופנו לטרמינל 3.

חזרה הדרגתית לשגרה

ההחלטה על פתיחת טרמינל 1 מגיעה לאחר תקופה מאתגרת בה פעל נמל התעופה בן גוריון במתכונת מצומצמת. במהלך מבצע שאגת הארי, רק חברות התעופה הישראליות - אל על, ישראייר, ארקיע ואייר חיפה - הפעילו טיסות יוצאות מישראל, כפי שדווח בכיכר השבת.

בשבועות האחרונים חלה עלייה משמעותית בפעילות התעופתית, עם חזרתן של חברות תעופה בינלאומיות נוספות. כך למשל, חברת דלתא איירליינס האמריקאית חידשה את טיסותיה לישראל, וכן חברת אייר בלטיק הלטבית, כפי שדיווחנו בכיכר השבת.