שולמן 10 10 0:00 / 9:42 שולמן

איתמר שולם מציג תפיסה שמבקשת לשנות מן היסוד את הדרך שבה התרגלנו לחשוב על ייעוץ עסקי: פחות דיבורים, מצגות ומידע ויותר ביצוע, מדידה ותוצאות שאפשר לראות במספרים והוא קורא לזה כסף בחשבון • בריאיון מיוחד הוא מסביר מדוע הוא מתחייב לתוצאה - עוד פרסום לא יציל עסק שאינו בנוי נכון, משתף בעסקים שהצליחו להכפיל את פעילותם וגם באלה שלא, וחושף מדוע בעידן שבו כל הידע נמצא במרחק לחיצה, בעל עסק כבר לא צריך עוד קורס, הוא צריך שיטה, ליווי וביצוע.

יש רגע במהלך השיחה עם איתמר שולם שבו נדמה שכל עולם הייעוץ העסקי מצטמצם מבחינתו לשתי מילים. "כסף בחשבון". לא מספר הפגישות. לא כמה מחברות התמלאו. לא כמה רעיונות חדשים בעל העסק קיבל. אפילו לא כמה יפה נראה הקמפיין האחרון שלו. מבחינת שולם, מייסד משרד הייעוץ והליווי "הכפלה עסקית", בסופו של דבר צריך לשאול שאלה פשוטה הרבה יותר: מה קרה לעסק? "התהליך צריך להיות מוגדר תוצאה", הוא מסביר. "אפשר להיות מאמן נהדר ואפשר להיות אסטרטג פרסום מצוין, אבל פרסום בלי מכירות, בלי מוצר, בלי הצעה ובלי תשתית – לא יעבוד. כשהכסף מגיע לחשבון, זה אומר שכל מה שהיה לפני התחבר לתוצאה". תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף יוסי סרגובסקי | 17.09.26 "אתה בחור צעיר. למה דווקא אתה?" זו גם אחת השאלות המתבקשות מול שולם. שוק הייעוץ העסקי עמוס. יועצים, מנטורים, מאמנים, שיטות, תוכניות וקורסים נמצאים כמעט בכל מקום. אז למה שבעל עסק יבחר דווקא בו? שולם לא מנסה להתחמק מהשאלה. לדבריו, הדרך שלו התחילה דווקא מלבדוק מה לא עובד. הוא למד אצל מנטורים, בחן שיטות בארץ ובעולם והגיע למסקנה שיש לא מעט כלים מצוינים - אבל פעמים רבות הם מגיעים בתוך תהליכים ארוכים, מסורבלים ויקרים, שלא תמיד מצליחים להפוך את הידע לתוצאה עסקית. "בדקתי מה לא עובד ואמרתי: בוא נעשה בדיוק הפוך", הוא מספר. מכאן נולדה תפיסת "הכפלה עסקית". לא עוד תחום אחד שמטופל בנפרד, אלא ניסיון להסתכל על העסק כמערכת אחת: מוצר, הצעה, שיווק, מכירות, תשתיות, מערכות, אוטומציות, פיננסים וטכנולוגיה. כי לפעמים בעל העסק בטוח שהוא צריך עוד פרסום, כשהבעיה האמיתית נמצאת בכלל במכירה. לפעמים הוא רוצה עוד לקוחות, אבל אין לו תשתית שתדע לקלוט אותם. ולפעמים המחזור עולה - אבל הרווחיות לא זזה. ומה קורה כשזה לא מצליח? דווקא כאן מגיע אחד החלקים המעניינים יותר בריאיון. קל לדבר על סיפורי הצלחה. שולם עצמו מפנה לעדויות של לקוחות ומספר על בוגרי הכשרת היועצים שכבר מלווים עסקים בתשלום. לדבריו, למעלה מ־95% מהיועצים שסיימו את ההכשרה כבר מלווים עסקים. אבל כאן מגיעה השאלה הפחות נוחה: האם היו אנשים שזה לא עבד להם? "בוודאי", עונה שולם. "אין מאה אחוז". לדבריו, היו גם לקוחות שקיבלו כסף בחזרה. הוא אף מספר על בעל עסק שסיים תהליך בלי להגיע להכפלה, קיבל את כספו בחזרה - ובאותו ערב ביקש להמשיך לעבוד איתו. "אני התרגשתי שבוע שלם", הוא אומר. הנקודה הזאת חשובה, משום שהיא מציבה גבול להבטחות הגדולות: גם שולם אינו טוען שכל תהליך מסתיים אוטומטית באותה תוצאה אבל יש מילה אחת קוראים לה "אמת".

עסק אחד. במה אחת. חמישה שבועות

כשמבקשים ממנו דוגמה מוחשית, שולם מספר על קופירייטרית שעבדה בתחום במשך שמונה שנים.

במסגרת הכשרת היועצים הוא בחר ללוות אותה מול הכיתה על הבמה, בסשנים קצרים על הבמה.

לדבריו, בתוך חמישה שבועות היא הגיעה לראשונה להכפלה של ההכנסה החודשית שלה. בהמשך, הוא מספר, רמת ההכנסה נשמרה ואף עלתה כשאחר חודשים ספורים מסיום התהליך היא הגיע להכפלה של ארבע.

אבל כשהוא מדבר על התוצאה, הוא לא נשאר רק במספרים.

"החיים משתנים, היכולות משתנות", הוא אומר. "הבן אדם נהיה בן אדם אחר".

וזו אולי הנקודה שבה אפשר להבין למה שולם מדבר על הכפלה כמעט באובססיביות. מבחינתו, כסף הוא המדד העסקי - אבל מאחוריו נמצאת איכות החיים של בעל העסק.

אז מי בכלל יכול להכפיל?

שולם לא מצמצם את השיטה לענף מסוים.

הוא מדבר על נותני שירות, חנויות וקמעונאות, ומונה בעלי מקצוע כמו רואי חשבון, צלמים וגרפיקאים. לדבריו, צוואר הבקבוק יכול להיות שונה לחלוטין מעסק לעסק: טראפיק, שיווק, מכירות, אוטומציות, מערכות או תשתית.

"אנשים, אתם לא עושים הכי הרבה כסף בתחום שלכם", הוא אומר. "יש דרך אחרת. אולי אתם לא מכירים אותה, אולי לא ניסיתם אותה - אבל היא קיימת!".

אבל גם כאן הוא מציב תנאי. לא כל מי שפונה מתאים לתהליך.

לדבריו, יש בעלי עסקים שהוא יעדיף שלא להכניס, במיוחד כאשר הוא מרגיש שהם עדיין לא קיבלו החלטה אמיתית לבצע שינוי.

מבחינתו, מכירה מוצלחת שאחריה מגיע תהליך שלא יעבוד היא לא הצלחה.

"החגיגה שלי מתחילה אחר כך", הוא אומר. "אין טעם לעשות פגישת מכירה מוצלחת אם התהליך לא הולך לעבוד".

"העולם השתנה. לא צריך עוד מידע"

מכאן השיחה עוברת למה ששולם מגדיר כדור הבא של הליווי העסקי. וזה אולי החלק המעניין ביותר בתפיסה שלו.

במשך שנים שוק ההדרכות מכר מידע: איך לשווק, איך למכור, איך לנהל כסף, איך לבנות אוטומציה ואיך להשתמש בטכנולוגיה.

אבל שולם טוען שהמודל הזה הולך ומאבד מהרלוונטיות שלו.

"היום לא צריך לקנות מידע. המידע קיים".

במקום ללמוד עוד ועוד, הוא רוצה להעביר את מרכז הכובד ליישום: לקחת את הידע, הטכנולוגיה והמערכות ולהטמיע אותם בפועל בתוך העסק.

גם ביחס לבינה מלאכותית הוא מציג עמדה דומה: לדבריו, הקצב שבו התחום משתנה הופך את הניסיון "ללמוד בינה מלאכותית" כמקצוע סגור לפחות רלוונטי. הדרך היא להטמיע, להשתמש ולחיות את הכלים בתוך העבודה השוטפת.

לא ללמוד איך לעשות. לעשות

זה גם הרעיון שעומד מאחורי המהלך הבא שלו - נבחרת הכפלה עסקית.

שולם מתאר תהליך שמרכז את הידע והניסיון שנאספו מעשרות מאלפי שעות עבודה, פגישות, משימות ונתונים מעסקים, ומנסה להפוך אותם לתוכנית עבודה מעשית.

המטרה אינה שבעל העסק יסיים עוד שיעור על פיננסים. המטרה היא שהפיננסים שלו יהיו מסודרים.

לא שילמד שיעור על אוטומציות. שהאוטומציות יעבדו.

לא שיקבל הרצאה על שיווק. שתהיה לו מערכת שיווקית שפועלת.

"לא ללמוד לעשות - ליישם", הוא מחדד במהלך הראיון.

וזה הבדל קטן בניסוח, אבל גדול מאוד בתפיסה.

"אם לא תעלה על הכיוון - אתה מאחור"

לקראת סיום השיחה, האנרגיה של שולם עולה עוד מדרגה.

הוא מדבר על השינויים הטכנולוגיים, על אוטומציות, על מערכות ועל בינה מלאכותית - אבל בעיקר על חלון ההזדמנויות שנפתח לבעלי עסקים שמוכנים להשתנות.

מבחינתו, בעל עסק בשנת 2026 לא יכול להרשות לעצמו להמשיך לנהל עסק בדיוק כפי שניהל אותו לפני כמה שנים.

הידע כבר קיים. הכלים כבר קיימים. השאלה היא מי יודע לקחת אותם ולחבר אותם לעסק עובד.

"העולם השתנה", מסכם שולם. "אם לא תעלה על הכיוון - אתה מאחור".

ואולי דווקא כאן נמצא הסיפור הגדול יותר מאחורי "הכפלה עסקית".

לא בהבטחה שכל עסק יכול לקום מחר בבוקר ולהכפיל את עצמו.

אלא בשאלה ששולם מבקש להניח על השולחן של בעלי העסקים:

אם העסק עובד, אבל כבר תקופה ארוכה לא באמת מתקדם - האם הבעיה היא שחסר לכם עוד ידע, או שהגיע הזמן להתחיל לבצע אחרת?