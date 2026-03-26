( צילומים באדיבות: קרדיט לפודקאסט "בן של מלך" ול-be.po בית הפודקאסטים | באדיבות חדשות 12 | מתוך ערוצי האינסטגרם: האינסטגרם של דורון בלוך ומירב בן ארי | ערוץ הכנסת | חדשות 'כאן' 11 התאגיד | רשתות ערביות. על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים. )

אביב הגיע, פסח בא, ויוסי עבדו פותח את הפרק החדש של 'החדשות הלא באמת חשובות' בשירה חגיגית, רגע לפני שהוא עושה סדר בכל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:

אגמון והבבונים: דובר ראש הממשלה השווה מזרחיים לקופים? אחמד טיבי צועק על טלי גוטליב "סתמי את הפה", ומאיר כהן מסכם במרוקאית: "חשומה!". יוסי תוהה מי הבבון האמיתי.

ביבי ודימונה: ישראל צריכה הגנה וביבי תמיד נשאר בתמונה. גלעד קריב לא מצא בזה נס, אבל הוא דווקא רוצה להסתובב עם תמונת נתניהו כ"סגולה" ו"נס נס נס".

המשואה של שרה: השרה מירי רגב בטוחה ששרה נתניהו ראויה לפרס ישראל, וגם באופוזיציה נאור שירי מפתיע בתמיכה (צינית?) להדלקת משואה.

לקרוא ולא להאמין: זה מה שאמר היום בנט על נתניהו בנושא האיראני דניאל הרץ | 20:35

דייסה ופלאפל: מירב בן ארי טוענת שביבי חילק דייסה, ביבי עונה שהוא בכלל בדוכן הפלאפל, ויוסי בודק אם יצאתם פיתה או יצאתם חמוצים.

נתניהו נגד מיכאלי: מירב מיכאלי לא הגיעה מוכנה לנאום, נתניהו שלח אותה לאלתר, והיא מודה: "זה מה שאני עושה כל הקריירה".

נפילה על בנק פועלים: לא בנקים בנפילה, אלא נפילה על בנקים. יוסי מצא אנשים שרצו לעזור אפילו ממעצר בית ותהה: מה עושים כשטיל נופל לכם על הסורגים?

בן גביר והאזעקה: מה קורה כשהשר שומע אזעקה מתחת לגשר? יוסי מציע למפגינה שתצעק "הרצל!" בגרסה המקומית.

מדים ורודים וצב 8: איש העסקים אשר בן עוז מציע להלביש אסירים בוורוד. יוסי אוהב. וגם: מה עושה צב בצה"ל? הכירו את "צב שמונה".

מלחמה זוחלת: אפילו מוג'תבא מקבל צו גיוס בבית. יוסי מסכם: המלחמה זוחלת, מה יש לומר?

עיתונאים בלי מזל: אפשר לעבוד מהשטח בלי תעודה, אבל מה עושים כשהסוללה של אל-ג'זירה על 13%? יוסי ממליץ לעבור ל-14, או פשוט לשלוח את הילד של ערוץ 12.

נבלים ברשות התורה: "הרבנית" נעמה לזימי גילתה נבלים, להב הרצנו חושש ממדינת הלכה, ונאור נרקיס מוכיח שאפשר פשוט לקרוע את הניילונים.

קרדיטים:

מגיש: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן

לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו בלינק כאן.