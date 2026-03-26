"נפלו עלינו בבונים" והפלאפל ביבי | יוסי עבדו ו'החדשות הלא חשובות' • צפו

דובר ראש הממשלה השווה מזרחיים לקופים, אחמד טיבי ניסה להוכיח את העניין ומאיר כהן גער במרוקאית | למה גלעד קריב רוצה להסתובב עם תמונה של ביבי על הצוואר | בן גביר מתחת לגשר, צב בצבא, ושרה נתניהו בדרך למשואה? | יוסי עבדו בפרק החדש של 'החדשות הלא חשובות' על מירב בן ארי והדייסה, מירב מיכאלי שמאלתרת, והרבנית שגילתה נבלים ברשות התורה • צפו (אולפן כיכר)

| צילום: צילומים באדיבות: קרדיט לפודקאסט "בן של מלך" ול-be.po בית הפודקאסטים | באדיבות חדשות 12 | מתוך ערוצי האינסטגרם: האינסטגרם של דורון בלוך ומירב בן ארי | ערוץ הכנסת | חדשות 'כאן' 11 התאגיד | רשתות ערביות. על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים.
אביב הגיע, פסח בא, ויוסי עבדו פותח את הפרק החדש של 'החדשות הלא באמת חשובות' בשירה חגיגית, רגע לפני שהוא עושה סדר בכל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:

אגמון והבבונים: דובר ראש הממשלה השווה מזרחיים לקופים? אחמד טיבי צועק על טלי גוטליב "סתמי את הפה", ומאיר כהן מסכם במרוקאית: "חשומה!". יוסי תוהה מי הבבון האמיתי.

ודימונה: ישראל צריכה הגנה וביבי תמיד נשאר בתמונה. גלעד קריב לא מצא בזה נס, אבל הוא דווקא רוצה להסתובב עם תמונת נתניהו כ"סגולה" ו"נס נס נס".

המשואה של שרה: השרה מירי רגב בטוחה ששרה נתניהו ראויה לפרס ישראל, וגם באופוזיציה נאור שירי מפתיע בתמיכה (צינית?) להדלקת משואה.

דייסה ופלאפל: מירב בן ארי טוענת שביבי חילק דייסה, ביבי עונה שהוא בכלל בדוכן הפלאפל, ויוסי בודק אם יצאתם פיתה או יצאתם חמוצים.

נתניהו נגד מיכאלי: מירב מיכאלי לא הגיעה מוכנה לנאום, נתניהו שלח אותה לאלתר, והיא מודה: "זה מה שאני עושה כל הקריירה".

נפילה על בנק פועלים: לא בנקים בנפילה, אלא נפילה על בנקים. יוסי מצא אנשים שרצו לעזור אפילו ממעצר בית ותהה: מה עושים כשטיל נופל לכם על הסורגים?

והאזעקה: מה קורה כשהשר שומע אזעקה מתחת לגשר? יוסי מציע למפגינה שתצעק "הרצל!" בגרסה המקומית.

מדים ורודים וצב 8: איש העסקים אשר בן עוז מציע להלביש אסירים בוורוד. יוסי אוהב. וגם: מה עושה צב בצה"ל? הכירו את "צב שמונה".

מלחמה זוחלת: אפילו מוג'תבא מקבל צו גיוס בבית. יוסי מסכם: המלחמה זוחלת, מה יש לומר?

עיתונאים בלי מזל: אפשר לעבוד מהשטח בלי תעודה, אבל מה עושים כשהסוללה של אל-ג'זירה על 13%? יוסי ממליץ לעבור ל-14, או פשוט לשלוח את הילד של ערוץ 12.

נבלים ברשות התורה: "הרבנית" נעמה לזימי גילתה נבלים, להב הרצנו חושש ממדינת הלכה, ונאור נרקיס מוכיח שאפשר פשוט לקרוע את הניילונים.

מגיש: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן

לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו בלינק כאן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אין עליך יוסי בטוח נצביע לך בבחירותתתתתתתתתתתתתת
