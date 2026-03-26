אביב הגיע, פסח בא, ויוסי עבדו פותח את הפרק החדש של 'החדשות הלא באמת חשובות' בשירה חגיגית, רגע לפני שהוא עושה סדר בכל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:
אגמון והבבונים: דובר ראש הממשלה השווה מזרחיים לקופים? אחמד טיבי צועק על טלי גוטליב "סתמי את הפה", ומאיר כהן מסכם במרוקאית: "חשומה!". יוסי תוהה מי הבבון האמיתי.
ביבי ודימונה: ישראל צריכה הגנה וביבי תמיד נשאר בתמונה. גלעד קריב לא מצא בזה נס, אבל הוא דווקא רוצה להסתובב עם תמונת נתניהו כ"סגולה" ו"נס נס נס".
המשואה של שרה: השרה מירי רגב בטוחה ששרה נתניהו ראויה לפרס ישראל, וגם באופוזיציה נאור שירי מפתיע בתמיכה (צינית?) להדלקת משואה.
דייסה ופלאפל: מירב בן ארי טוענת שביבי חילק דייסה, ביבי עונה שהוא בכלל בדוכן הפלאפל, ויוסי בודק אם יצאתם פיתה או יצאתם חמוצים.
נתניהו נגד מיכאלי: מירב מיכאלי לא הגיעה מוכנה לנאום, נתניהו שלח אותה לאלתר, והיא מודה: "זה מה שאני עושה כל הקריירה".
נפילה על בנק פועלים: לא בנקים בנפילה, אלא נפילה על בנקים. יוסי מצא אנשים שרצו לעזור אפילו ממעצר בית ותהה: מה עושים כשטיל נופל לכם על הסורגים?
בן גביר והאזעקה: מה קורה כשהשר שומע אזעקה מתחת לגשר? יוסי מציע למפגינה שתצעק "הרצל!" בגרסה המקומית.
מדים ורודים וצב 8: איש העסקים אשר בן עוז מציע להלביש אסירים בוורוד. יוסי אוהב. וגם: מה עושה צב בצה"ל? הכירו את "צב שמונה".
מלחמה זוחלת: אפילו מוג'תבא מקבל צו גיוס בבית. יוסי מסכם: המלחמה זוחלת, מה יש לומר?
עיתונאים בלי מזל: אפשר לעבוד מהשטח בלי תעודה, אבל מה עושים כשהסוללה של אל-ג'זירה על 13%? יוסי ממליץ לעבור ל-14, או פשוט לשלוח את הילד של ערוץ 12.
נבלים ברשות התורה: "הרבנית" נעמה לזימי גילתה נבלים, להב הרצנו חושש ממדינת הלכה, ונאור נרקיס מוכיח שאפשר פשוט לקרוע את הניילונים.
מגיש: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן
