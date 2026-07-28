קיבלו ביקורת קטלנית - והפכו אותה לפרסום ענק

הכול התחיל כשמבקר באינטרנט העניק למוזיאון הלווייתנים בעיר ניו בדפורד שבמדינת מסצ'וסטס כוכב אחד בלבד – וכתב שמדובר ב"אקווריום הגרוע ביותר אי פעם".

יש רק בעיה אחת: המקום כלל אינו אקווריום.

מדובר במוזיאון ימי המתמקד בהיסטוריה של ציד הלווייתנים, ניווט וספנות, ואינו מציג כלל דגים או בעלי חיים חיים.

במקום להתווכח – הם צחקו

במקום להגיב בכעס או לנסות למחוק את הביקורת, אנשי המוזיאון בחרו בגישה אחרת.

הם הדפיסו את הביקורת על חולצות, תיקים ומוצרים נוספים בחנות המזכרות של המוזיאון, והפכו את הטעות לבדיחה פנימית שכל מבקר יכול לקחת איתו הביתה.

המהלך עורר עניין רב ברשתות החברתיות, ומשם הדרך לחשיפה ארצית הייתה קצרה.

דווקא הביקורת הביאה לקוחות

לפי הדיווחים, המוצרים שעליהם הודפסה הביקורת זכו לביקוש גבוה, והסיפור כולו סוקר בכלי תקשורת רבים ברחבי ארצות הברית.

במקום לפגוע במוניטין של המוזיאון, הביקורת הפכה לפרסום שלא ניתן היה לקנות בכסף – כזה שעורר סקרנות וגרם לאנשים רבים לרצות לבקר במקום.

שיעור בשיווק

מומחי שיווק מציינים לא פעם שהדרך שבה עסק מגיב לביקורת חשובה לא פחות מהביקורת עצמה.

במקרה הזה, במקום להתמקד בטעות של המבקר, אנשי המוזיאון בחרו להפוך אותה להזדמנות. התגובה ההומוריסטית שידרה ביטחון עצמי, יצרה עניין והעניקה למקום תדמית ידידותית ומשעשעת.

לפעמים, דווקא ביקורת שנראית כמו מכה תדמיתית יכולה להפוך, עם מעט יצירתיות והרבה חוש הומור, לאחד המהלכים השיווקיים המוצלחים ביותר.