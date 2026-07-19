רשתות חברתיות ( צילום: Shutterstock )

גולשים רבים ברחבי העולם מדווחים בשעה האחרונה (ראשון) על תקלות בגישה לפייסבוק. על פי הדיווחים, חלק מהמשתמשים אינם מצליחים לטעון את הפיד, בעוד אחרים נתקלים בהודעות שגיאה או בקשיי התחברות לחשבונותיהם.

הדיווחים על התקלה מתרבים גם באתרי ניטור תקלות ברשתות החברתיות, כאשר משתמשים מכל רחבי העולם מתלוננים על בעיות דומות בעיקר בפייסבוק אך גם באינסטגרם. נכון לעכשיו, חברת מטא (Meta) טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע לסיבת התקלה או להיקפה.

התמכרוך לטלפון, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

לא ברור בשלב זה האם מדובר בתקלה גלובלית המשפיעה על כלל המשתמשים, או שמא התקלה מוגבלת לאזורים גיאוגרפיים מסוימים. כמו כן, טרם התקבל מידע על משך הזמן הצפוי לתיקון התקלה.

זו לא הפעם הראשונה שפייסבוק חווה תקלות טכניות. בעבר, הפלטפורמה נתקלה במספר מקרים בהפסקות שירות שנמשכו מספר שעות והשפיעו על מיליוני משתמשים ברחבי העולם. במקרים כאלה, חברת מטא נוהגת לפרסם עדכונים באמצעות חשבונות הרשמיים שלה ברשתות החברתיות.

כיכר השבת תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותעדכן ברגע שיתקבל מידע נוסף מחברת מטא או מגורמים רשמיים אחרים.