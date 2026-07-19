כיכר השבת
טרם פורמה הודעה רשמית

תקלה עולמית במטא: משתמשים ברחבי העולם מדווחים על קשיי גישה בפייסבוק

משתמשים רבים נתקלים בהודעות שגיאה וקשיי התחברות • מטא טרם פרסמה הודעה רשמית על סיבת התקלה | הדיווחים מתרבים באתרי ניטור ורשתות חברתיות (חדשות הטכנולוגיה)

רשתות חברתיות (צילום: Shutterstock)

גולשים רבים ברחבי העולם מדווחים בשעה האחרונה (ראשון) על תקלות בגישה ל. על פי הדיווחים, חלק מהמשתמשים אינם מצליחים לטעון את הפיד, בעוד אחרים נתקלים בהודעות שגיאה או בקשיי התחברות לחשבונותיהם.

הדיווחים על התקלה מתרבים גם באתרי ניטור תקלות ב, כאשר משתמשים מכל רחבי העולם מתלוננים על בעיות דומות בעיקר בפייסבוק אך גם ב.

נכון לעכשיו, חברת מטא (Meta) טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע לסיבת התקלה או להיקפה.

התמכרוך לטלפון, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

לא ברור בשלב זה האם מדובר בתקלה גלובלית המשפיעה על כלל המשתמשים, או שמא התקלה מוגבלת לאזורים גיאוגרפיים מסוימים. כמו כן, טרם התקבל מידע על משך הזמן הצפוי לתיקון התקלה.

זו לא הפעם הראשונה שפייסבוק חווה תקלות טכניות. בעבר, הפלטפורמה נתקלה במספר מקרים בהפסקות שירות שנמשכו מספר שעות והשפיעו על מיליוני משתמשים ברחבי העולם. במקרים כאלה, חברת מטא נוהגת לפרסם עדכונים באמצעות חשבונות הרשמיים שלה ברשתות החברתיות.

כיכר השבת תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותעדכן ברגע שיתקבל מידע נוסף מחברת מטא או מגורמים רשמיים אחרים.

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