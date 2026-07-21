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לראשונה באיחוד האירופי: צרפת אוסרת שימוש ברשתות החברתיות מתחת לגיל 15 

שני בתי הפרלמנט הצרפתי אישרו היום חוק שאוסר על שימוש ברשתות חברתיות מתחת לגיל 15 | בכך הושלם הליך החקיקה של החוק | צרפת היא המדינה הראשונה באירופה שמאשרת הגבלה כזו, עם זאת, מספר מדינות באירופה הודיעו על קידום הצעות דומות | ומתי בישראל? (בעולם)

רשתות חברתיות (צילום: Shutterstock)

הפרלמנט הצרפתי אישר הערב (שלישי) באופן סופי הצעת חוק האוסרת על גישה לרשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 15, צעד ראשון מסוגו במדינות האיחוד האירופי. הצעת החוק היא הבטחה של נשיא המדינה עמנואל מקרון והיא צפויה להיכנס לתוקף בספטמבר הקרוב.

חברי הפרלמנט אישרו את הרפורמה ברוב של 279 תומכים מול 81 מתנגדים. החוק ידרוש מהפלטפורמות להטמיע מנגנונים לאימות גיל, המעלים מחלוקת במדינה. הנוסח כולל בנוסף איסור על שימוש בטלפונים ניידים בבתי ספר תיכוניים.

צרפת היא המדינה הראשונה באירופה שמאשרת הגבלה כזו. עם זאת, מספר מדינות באירופה הודיעו על קידום הצעות דומות, כולל בריטניה, שראש הממשלה היוצא שלה קיר סטרמר הודיע על כך לפני כחודש. אוסטרליה אישרה הגבלה של ה מתחת לגיל 16 בדצמבר 2025.

המכשול שעוד נותר הוא המועצה החוקתית של צרפת, שכנראה תידרש לבחון האם החוק תואם לחוקה הצרפתית. הנשיא עמנואל מקרון אמר שההגבלות יאכפו החל מספטמבר. "תודה לחברי הפרלמנט. המועצה החוקתית חייבת לפסוק לגבי זה כעת, ואז יגיע הזמן לפעול, כדי להגן על ילדינו ברשת".

צרפתעמנואל מקרוןרשתות חברתיות

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