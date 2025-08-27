"זו הונאת המאה" | טראמפ עצר את פעילות ענקית הטורבינות הדנית

טורבינות רוח לייצור חשמל ( צילום: Shutterstock )

ענקית האנרגיה הדנית אורסטד הוכתה השבוע במכה קשה כאשר ממשל טראמפ הורה לעצור לאלתר את העבודות בפרויקט הדגל שלה, "Revolution Wind", הממוקם מול חופי רוד איילנד וצפוי היה לספק חשמל ליותר מ-350,000 משקי בית ברוד איילנד וקונטיקט. ההוראה ניתנה על ידי מחלקת הפנים האמריקאית, שטענה לסכנות ביטחון לאומיות אך לא פרטה מהן, כאשר 80% מהטורבינות כבר הותקנו באתר.