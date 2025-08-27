"זו הונאת המאה" | טראמפ עצר את פעילות ענקית הטורבינות הדנית

ענקית האנרגיה הדנית אורסטד הוכתה השבוע במכה קשה כאשר ממשל טראמפ הורה לעצור לאלתר את העבודות בפרויקט הדגל שלה, "Revolution Wind", הממוקם מול חופי רוד איילנד וצפוי היה לספק חשמל ליותר מ-350,000 משקי בית ברוד איילנד וקונטיקט. ההוראה ניתנה על ידי מחלקת הפנים האמריקאית, שטענה לסכנות ביטחון לאומיות אך לא פרטה מהן, כאשר 80% מהטורבינות כבר הותקנו באתר.
ההשבתה הגיעה בזמן קשה עבור אורסטד, שמנסה לגייס 9.4 מיליארד דולר להצלת הפיננסים שלה. מניות החברה צנחו ב-16% לשפל היסטורי וספגו ירידות של כמעט 50% מתחילת השנה.
זוהי הפעם השנייה שממשל טראמפ משבית פרויקט רוח גדול, לאחר שעצר השנה את Empire Wind 1 של חברת Equinor בניו יורק והחזירו לעבודה רק בעקבות לחץ דיפלומטי. הנשיא טראמפ ממשיך בקו אנטי-אנרגיה ירוקה, הכריז כי "אנרגיית רוח וסולאר היא הונאת המאה!" והבטיח להקפיא אישורים חדשים לפרוייקטים דומים.
הרגולציה הגוברת ומדיניות הממשלה יצרו לחץ עצום על תעשיית הרוח האמריקאית; מעל 19 מיליארד דולר בפרויקטים בוטלו השנה - קפיצה של 2,149% לעומת השנה שעברה. מושלי רוד איילנד וקונטיקט גינו את ההחלטה, וציינו שהיא פוגעת במשפחות, עסקים ובאמינות האנרגיה של האזור.
אורסטד מסרה כי היא שוקלת אפשרות לקדם הליכים משפטיים, אך נכון לעכשיו נאלצת לציית להוראה ולהקפיא את העבודות עד להודעה חדשה.
