מחירי הזהב מזנקים לשיא כל הזמנים במדינות העולם; זו הסיבה שמובילה לכך

מחירי הזהב נסקו לשיא חסר תקדים, כאשר משקיעים מחפשים מקלט בעקבות אי-ודאות כלכלית עולמית עמוקה (חדשות כלכלה)

טלטלה בשוק. מטילי זהב

על רקע חוסר ודאות כלכלית עולמית הולכת וגוברת, המשקיעים רבים מחפשים נכסים הנחשבים למקלט בטוח, מחירי הזהב זינקו בימים האחרונים לשיא חדש של למעלה מ-3,500 דולר לאונקיה.

המתכת היקרה חצתה את רף 3,501.59 דולר לאונקיה (31.1 גרם זהב) במסחר מוקדם באסיה, ושברה בכך את שיאה הקודם. שעמד על 3,500.10 דולר באפריל שנה זו.

ההזינוק במחירי הזהב מתרחש בזמן שהמשקיעים בוחנים את היחלשות הדולר האמריקאי ואת הסיכויים להורדת ריבית מצד הבנק הפדרלי בארה"ב. במקביל, שוק ההון בוול סטריט נסוג משיאיו כתוצאה מהאצת האינפלציה בארה"ב, מה שהותיר לפד פחות מרחב תמרון וגרם לדאגות לגבי עצמאותו.

בנוסף, פסיקה של בית משפט לערעורים בארה"ב, שקבעה כי רבים מהמכסים שהטיל דונלד טראמפ – ואשר שיבשו את הסחר העולמי אינם חוקיים, תרמה אף היא לאקלים של אי-הוודאות. על אף הפסיקה, המכסים הורשו להישאר בתוקף לעת עתה, כדי לאפשר לנשיא ארה"ב להביא את הנושא לדיון בבית המשפט העליון.

