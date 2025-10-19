יחידת נקספריה בסין, המתמחה ביצור שבבים לתעשיות רבות, הודיעה בסוף השבוע כי היא פועלת באופן עצמאי ואינה כפופה עוד להוראות המתקבלות ממטה החברה בהולנד, זאת לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה ב-30 בספטמבר על מטה חברת השבבים שבשטחה מסיבות ביטחוניות. בהצהרה שפורסמה בערוץ הרשמי של החברה ברשת WeChat נמסר כי כל העובדים ימשיכו לפעול לפי הנחיות ההנהלה המקומית בסין בלבד, וכי לכל עובד "הזכות לסרב לכל הוראה חיצונית שאינה מאושרת על-ידי הנציג החוקי של נקספריה בסין".

ההכרזה מגיעה בעקבות החלטת הממשלה ההולנדית להפעיל את "חוק זמינות הסחורות" - חקיקה מתקופת המלחמה הקרה - המאפשרת לה להשתלט על תאגידים במצבי חירום אסטרטגיים. הסיבה לצעד החריג: חשש כי חברת Wingtech הסינית, שמחזיקה בבעלות מלאה על נקספריה מאז 2019, מתכננת להעביר ידע וייצור קריטיים לשטח סין.

בתגובה להלאמה ההולנדית, משרד המסחר הסיני אסר ב-4 באוקטובר על ייצוא שבבים ממתקני נקספריה שבסין, צעד שפגע קשות בשרשרת האספקה של החברה. המפעל בדונגגואן שבמחוז גואנגדונג - המעבד כ-70 אחוז מתפוקת השבבים של נקספריה - הוחרם הלכה למעשה מלהמשיך לספק רכיבים לשווקים זרים.

נקספריה הסינית מסרה כי תמשיך לשלם לעובדיה ולתחזק תשתיות מקומיות, תוך הקמת שרשרת אספקה פנימית חדשה שתשרת לקוחות סיניים בלבד. הצעד הזה, המכונה על ידה "תוכנית הצלה עצמית", מצביע על נתק הולך ומעמיק מהמערכת האירופית.

המתיחות הגוברת מעוררת חשש כבד בקרב יצרניות רכב ואלקטרוניקה ברחבי העולם. חברות כמו פולקסווגן וב.מ.וו הודיעו כי הן בודקות את רמת החשיפה שלהן לשיבושים באספקת שבבים, אך נכון לעכשיו לא דווח על פגיעה מיידית בקווי הייצור באירופה. במשרד הכלכלה ההולנדי אישרו כי מתנהלים מגעים מתוחים עם בייג׳ינג להשבת היציבות, והשר וינסנט קרמנס הדגיש כי "עמדת הממשלה נועדה להגן על ידע וביטחון תעשייתי אירופי חיוני".