ראש עיריית סן פרנסיסקו, הדמוקרט דניאל לורי, חתם על תקנה עירונית שמקימה מסגרת משפטית ל“קרן פיצויים” (Reparations Fund), שעשויה בעתיד לאפשר תשלום של עד חמישה מיליון דולר לכל תושב שחור זכאי בעיר, כפיצוי על אפליה היסטורית נגד הקהילה השחורה.

התקנה אושרה קודם לכן במועצת המפקחים של העיר, אך בשלב זה אינה כוללת הקצאת כספים בפועל ואינה מבטיחה תשלומים.

על פי התקנה, הקרן תוכל להתבסס על תרומות פרטיות, קרנות פילנתרופיות ומקורות שאינם עירוניים. כל תשלום שיגיע מכספי משלם המסים ידרוש חקיקה נפרדת, מקור תקציבי מוגדר ואישור מפורש של ראש העיר.

התקנה עצמה נשענת על דו"ח מדיניות והמלצות משנת 2023 של הוועדה המייעצת העירונית לפיצויים לאפרו-אמריקנים, גוף מייעץ שמונה על ידי העירייה.

בדו"ח נטען כי תושבים שחורים בסן פרנסיסקו נפגעו לאורך עשרות שנים מתהליכים של עקירה יזומה ואפליה גזעית, במיוחד בתקופת ההתחדשות העירונית מאמצע שנות ה־40 ועד שנות ה־70 של המאה הקודמת. הדו"ח ממליץ כי העיר והמחוז יפרסמו התנצלות רשמית על פגיעות העבר, ויתחייבו להשקעות מערכתיות ומתמשכות בקהילות שחורות.

בין ההמלצות המרכזיות נכללת הצעה לתשלום חד-פעמי של חמישה מיליון דולר לכל אדם זכאי, לצד הכנסה שנתית מובטחת המותאמת להכנסה החציונית באזור, הקמת משרדי עירייה ייעודיים לניהול תוכניות הפיצוי, והתערבויות רחבות היקף בתחום הדיור – לרבות סיוע בשכר דירה, תמיכה ברכישת דירות וקרנות עירוניות לרכישת נכסים לאורך צירי מסחר של עסקים בבעלות שחורה. הדו"ח מציע גם השקעות של מיליוני דולרים בעסקים שחורים.

על פי נתוני מפקד האוכלוסין של ארצות הברית, כ־46 אלף תושבים שחורים חיים כיום בסן פרנסיסקו. עם זאת, הדו"ח הוא מסמך לא מחייב, והתקנה שאושרה מסתפקת בשלב זה בהקמת המסגרת בלבד. ניסיונות של המחוקק בקליפורניה לקדם חקיקה מדינתית מחייבת בנושא פיצויים נתקלו עד כה בקשיים, וחלק מההצעות נתקעו או נדחו לאחר עבודתה של ועדת הפיצויים המדינתית שהוקמה בשנת 2020.