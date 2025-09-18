אירוע תעופתי חריג אירע ביום שני בלילה זמן קצר לאחר חצות, כאשר טיסה של אייר קורסיקה מפריז התקרבה לנחיתה בשדה התעופה נפוליאון בונפרטה באז'קסיו בצרפת, אלא שלמרבה תדהמתו של הטייס אורות המסלול היו כבויים ומגדל הפיקוח לא הגיב, ונראה היה שאיש לא ציפה להגעת הטיסה.

הניסיונות החוזרים ליצור קשר עם מגדל הפיקוח לא נענו, מאוחר יותר התברר שהסיבה היא שהבקר התורן נרדם. לפי נתוני מעקב הטיסות משך העיכוב באוויר היה שעה ו־18 דקות.

על פי הדיווחים בצרפת, בגובה 6,000 רגל ניסה הצוות שוב ושוב ליצור קשר, פנה לשירותי הכיבוי של השדה והזעיק גם את המשטרה. הכבאים, שלא הצליחו ליצור קשר עם המגדל, קראו למשטרה, וזו פרצה פנימה ומצאה את הבקר ישן על שולחנו.

לאחר שהתעורר, הדליק הבקר את אורות המסלול ואישר למטוס לנחות. בשעה 1:00 בלילה הסתיימה הדרמה, כשהמטוס נחת בשלום.

המשטרה ערכה לבקר בדיקות אלכוהול וסמים, אך אלו נמצאו שליליות. רשות התעופה האזרחית הצרפתית פתחה בחקירה רשמית כדי להבין כיצד אירוע בודד יכול היה להשבית את המגדל כולו.