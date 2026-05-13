כדי לעמוד ביעדים: עובדי אמזון מנפחים שימוש בבינה מלאכותית

באמזון מתמודדים עם תופעה בלתי צפויה של עידן הבינה המלאכותית: עובדים שמפעילים כלים פנימיים לא כדי לייעל עבודה - אלא כדי לנפח נתוני שימוש. לפי דיווח של Financial Times, עובדים בחברה משתמשים בכלי AI פנימיים ליצירת פעילות מיותרת, במטרה להעלות את צריכת ה"טוקנים" שלהם - מדד פנימי לשימוש בבינה מלאכותית.

התופעה, שזכתה לכינוי "tokenmaxxing", משקפת מגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה, שבה עובדים מנסים להפגין פרודוקטיביות באמצעות שימוש מוגבר בכלי AI - גם במחיר של בזבוז משאבים.

בלב הסיפור עומד MeshClaw, כלי חדש שאמזון החלה להטמיע בקרב עובדיה. הפלטפורמה מאפשרת ליצור סוכני AI המסוגלים לבצע פעולות אוטומטיות במערכות ארגוניות - החל מניהול מיילים ועד פריסת קוד ואינטראקציה עם יישומים כמו Slack. אולם עובדים סיפרו כי חלק מהשימושים בכלי אינם הכרחיים, ונועדו בעיקר לייצר פעילות מדידה.

הרקע לכך הוא מדיניות פנימית חדשה, שלפיה יותר מ-80% מהמפתחים נדרשים להשתמש בכלי AI על בסיס שבועי. במקביל, אמזון מפעילה לוחות דירוג פנימיים המודדים צריכת טוקנים. אף שהחברה טענה כי הנתונים אינם משפיעים ישירות על הערכות ביצועים, עובדים דיווחו כי בפועל נוצרת תחושת מעקב מתמדת. "יש כל כך הרבה לחץ להשתמש בכלים האלה", אמר אחד מהם, בעוד אחר תיאר את המצב כיצירת "תמריצים מעוותים".

אמזון אינה לבד. במטא, למשל, הופעל לאחרונה לוח דירוג פנימי בשם "Claudeonomics", שדירג את המשתמשים המובילים לפי צריכת טוקנים והעניק להם תארים כמו "Token Legend". המערכת הוסרה לאחר ביקורת ציבורית על כך שהיא מעודדת שימוש מיותר ומבזבז.

גם בקרב הנהגת התעשייה יש מי שמאמץ את הגישה: מנכ"ל Y Combinator, גארי טאן, אף הצהיר כי הארגון שלו "ממקסם טוקנים כבר זמן רב". מנגד, מבקרים מזהירים כי מדדים כמותיים כאלה מעודדים נפח על חשבון ערך אמיתי - ועלולים להוביל לעלויות מיותרות ולשימוש לא יעיל בטכנולוגיה.

אמזון מצידה מסרה כי MeshClaw כבר מאפשר לאלפי עובדים "לבצע באופן אוטומטי משימות חוזרות מדי יום", והדגישה את מחויבותה לפיתוח אחראי ובטוח של בינה מלאכותית. עם זאת, בתוך החברה נשמעים גם קולות מודאגים יותר.

עובדים הזהירו כי מתן הרשאות לסוכני AI לפעול בשם משתמשים עלול ליצור סיכוני אבטחה, במיוחד כאשר מדובר בפעולות אוטומטיות במערכות רגישות. החשש אינו תיאורטי בלבד: מוקדם יותר השנה נקשר כלי קוד אוטונומי של אמזון, Kiro, לתקרית שבה נמחקה סביבת ייצור ונבנתה מחדש - מהלך שגרם לשיבושים בשירותי AWS.