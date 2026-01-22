נחשף גרם מדרגות עתיק ומסתורי המוביל לחדר שהיה סגור 400 שנה 

כחלק מעבודות שיקום בכנסיית סנט פיליברט בדיז’ון שבצפון צרפת, חשפו ארכיאולוגים ממצא יוצא דופן: גרם מדרגות נסתר שהתגלה מתחת לריצוף הכנסיה והוביל לאולם קבורה חבוי, שנשאר סגור ומבודד במשך כ-400 שנה. ההפתעה הגדולה לא הסתיימה בחדר הזה לבדו - הממצאים חשפו שכבות של היסטוריה ששורשיהן מגיעים לעבר הרחוק.

העבודות החלו בשל נזק יסודי לכנסיה עתיקה מהמאה ה-12 בעקבות החלטה בעייתית שהתקבלה שם בשנות ה-70 של המאה ה-20, להתקין רצפת בטון מחוממת. מערכת החימום הזו הביאה לנעילה של מי מלח בתוך הקרקע, מה שפגע ביסודות האבן של הכנסיה. כאשר צוותי השיקום התחילו לחפור סביב היסודות, הם גילו לא רק את הבעיות המבניות, אלא גם מערכת של מבנים קודמים ושכבות קבורות.

בין הממצאים שנחשפו היה אולם קבורה בן כארבע מאות שנה, שבו נמצאו קברים של גברים, נשים וילדים, עטופים בשקי קבורה פשוטים, לצד עתיקות כמו מטבעות ורוזאריות. לפי המכון הארכיאולוגי הלאומי לצרפת (Inrap), ייתכן שמדובר באתר קבורה ששימש לא רק קהל מצומצם אלא קהילה שלמה בתקופה ההיא.

העבודות הארכיאולוגיות לא נפסקו שם. צוות החפירה גילה קברים נוספים מהמאה ה-11 עד המאה ה-13, וכן שש סרקופגים מתקופות קודמות עוד יותר - מתקופת סוף העת העתיקה ועד לשושלת המרובינגית, כלומר כמעט לפני כ-1500 שנה. אחד הסרקופגים אף מתוארך כאבני ח’וד מעוצבות במיוחדותן. הממצאים הללו מצביעים על כך שהאתר שימש כמקום קבורה מקודש לאורך תקופה ארוכה, ומחזק את ההשערה שהכנסיה הנוכחית נבנתה מעל שכבות של מבנים דתיים מוקדמים יותר.

מלבד מערכת הקברים, נתגלו גם שרידים של קירות בנייה מהאלף ה-10 שנבנו בטכניקת לבנים מסולסלות, מה שמעיד על שימוש חוזר במקום לאורך מאות שנים רבות. מתקנים כמו אלה, שחפרו בעבר חלקית כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, קיבלו כעת תשומת לב מחודשת במסגרת החפירות הנרחבות.

הממצא, שמתחיל רק ממדרגה אחת שנשכחה עם הזמן, חושף את ההיסטוריה הרב-שכבתית של מקום שעד היום נחשב בעיקר כמבנה דתי מהמאה ה-12. הארכיאולוגים מצפים כי החפירות ימשיכו לחשוף עוד עדויות על חיי הדת והחברה במרכז אירופה בתקופות שונות, ולהעמיק את ההבנה לגבי משמעות המקום לאורך הדורות.