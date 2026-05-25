הבמאי הרוסי אנדריי זביגינצב, מהיוצרים הבולטים באירופה בעשורים האחרונים, ניצל את נאום הזכייה שלו על סרטו החדש שעסק במלחמה כדי להעביר מסר פוליטי חריף ובלתי מתפשר. עם קבלת פרס הגרנד פרי, פנה זביגינצב ישירות לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין וקרא לו לשים קץ למלחמה באוקראינה.

"האדם היחיד שיכול לעצור את מטחנת הבשר הזו הוא אתה", אמר זביגינצב מעל הבמה בטקס הנעילה, בדברים שצוטטו בכלי תקשורת בינלאומיים. דבריו התקבלו בתשומת לב רבה והדהדו את הביקורת הגוברת מצד יוצרים ואנשי תרבות כלפי הקרמלין מאז הפלישה לאוקראינה בשנת 2022.

זביגינצב, שעזב את רוסיה לאחר תחילת המלחמה, חי מאז בגלות והצהיר בעבר כי אין לו כל כוונה לשוב למדינה כל עוד היא מצויה בעימות צבאי עם שכנותיה. סרטו החדש, הפקה משותפת של צרפת, לטביה וגרמניה, מסמן את חזרתו לקולנוע העלילתי לאחר כמעט עשור – חזרה טעונה פוליטית ואמנותית כאחד.

"מינוטאור", סרטו של בזביגנצב מתרחש על רקע המלחמה ומציג דרמת פשע העוסקת בהתפוררות מוסרית של איש עסקים רוסי, תוך שילוב מוטיבים של שחיתות, גיוס כפוי ואובדן ערכים. עם הקרנת הבכורה בפסטיבל זכה הסרט לתשואות עמידה שנמשכו כעשר דקות, והתקבל כיצירה עוצמתית אקטואלית המעוררת דיון ציבורי.

גם הנהלת הפסטיבל לא נותרה אדישה. המנהל האמנותי של קאן, תיירי פרמו, התייחס למלחמה והצהיר כי מדובר בעימות "שאוקראינה לא תפסיד ופוטין לא ינצח בו". דבריו מצטרפים לעמדת הפסטיבל מאז 2022, אז הוחלט לאסור על משלחות רשמיות מטעם ממשלת רוסיה להשתתף באירוע. זכייתו של זביגינצב והמסר הפוליטי החריף שנשא מעל הבמה הפכו לאחד הרגעים הבולטים והמדוברים של הפסטיבל.

"מינוטאור", כך לפי מבקרים, אינו רק סרט אלא הצהרה – משל עכשווי על חברה הנמצאת בתהליך של התפרקות מוסרית, בצל מציאות של מלחמה מתמשכת. עבור זביגינצב, כך נראה, מדובר ביצירה שנולדה מתוך הכרח: "זה היה עניין של גורל", אמר בריאיון, בהתייחסו לשילוב נושא המלחמה בעלילה.