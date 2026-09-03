האיש שנלחם על חיי נצח מזהיר: "להיות מרושע מזיק לבריאות"

בריאן ג'ונסון, יזם הטכנולוגיה שהתפרסם בזכות המרדף הקיצוני שלו אחר אריכות ימים, מזהיר כי לכעס ולעוינות עלול להיות מחיר בריאותי ממשי.

ג'ונסון, שמשקיע סכומי עתק בשגרת בריאות ובמעקב אחר מדדי גופו, טען לאחרונה ברשתות החברתיות כי "להיות מרושע מזיק לבריאות".

לדבריו, אפילו אינטראקציה עוינת אחת עלולה להפעיל את תגובת הסטרס של הגוף למשך זמן ממושך, להעלות את קצב הלב ולפגוע בהתאוששות.

מחקרים רפואיים מספקים בסיס מסוים לאזהרה. סקירה של תשעה מחקרים מצאה כי בשעתיים שלאחר התפרצות כעס נרשמה עלייה משמעותית בסיכון להתקף לב או לאירוע לבבי חריף, אם כי הסיכון המוחלט בעקבות התפרצות בודדת נותר נמוך.

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המשמעות אינה שכל התקף זעם "מוריד" מספר מסוים של דקות או שנים מהחיים, אך לדברי ג'ונסון, מי שמבקש לשמור על גופו לאורך זמן צריך לשים לב לא רק לתזונה ולפעילות גופנית, אלא גם לכעס ולדרך שבה הוא מתייחס לאחרים.