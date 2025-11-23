החוש השישי: האם חיות באמת יכולות לנבא אסונות טבע?

כולנו מפחדים מאסונות, והרצון לדעת מראש מתי הם יגיעו מלווה את האנושות מאז מעולם. הניסיון להיאחז בוודאות טרם האסון מלווה את ההיסטוריה האנושית כבר במשך מאות שנים.

לצד זה קיימת אמונה רווחת שבעלי חיים יכולים לחזות אסונות טבע כמו רעידות אדמה.

התיעוד ההיסטורי המוקדם ביותר ליכולת חיזוי כזו מגיע משנת 373 לפני הספירה. היסטוריונים תיעדו כי חולדות, נחשים וסמורים, יחד עם בעלי חיים נוספים כמו מרבי-רגל וחרקים, עזבו את העיר היוונית הליקי בהמוניהם ימים ספורים לפני שרעידת אדמה הרסנית פגעה במקום.

עדויות להתנהגות חריגה של בעלי חיים לפני אסון צצו מאז לאורך כל המאות. ביפן, דווח כי שפמנונים (Catfish) פעלו בצורה מוזרה לפני רעידות אדמה גדולות (כמו ב-1855) – הראו פעילות מוגברת ושחו אל פני השטח של נהרות ובריכות.

גם חיות הבית מראות סימנים: בעלי חיות מחמד רבים טוענים כי כלבים וחתולים פעלו באופן משונה לפני שהאדמה רעדה, נבחו או ייבבו ללא סיבה נראית לעין, או הראו סימני אי-שקט ועצבנות.

מחקר שנעשה ביפן ב-2003 אף הצביע על כך שהתנהגות חריגה בכלבים, כמו נביחות מוגזמות, עשויה לשמש לחיזוי רעידות אדמה. דיווחים נוספים כללו תצפיות של תרנגולות שהפסיקו להטיל ביצים ודבורים שעזבו את הכוורת בפאניקה.

מה בדיוק קולטים בעלי החיים, אם בכלל, נותר בגדר תעלומה. תיאוריה רווחת היא שיצורים ביתיים וחיות בר חשים את רטט כדור הארץ (foreshocks) לפני שבני אדם חשים בו. רעיונות אחרים מציעים שהחיות מזהות שינויים חשמליים באוויר או גזים המשתחררים מהאדמה.

ייתכן שבעלי חיים מסוימים מחזיקים בחושים ייחודיים המסייעים להם לזהות שינויים סביבתיים עדינים: נחשים יכולים לחוש רעידות וקרינת אינפרא אדום, בעוד דגים מסוגלים לחוש שדות חשמליים. חושים אלו יכולים לעזור להם לזהות רעידות משנה חלשות או שינויים בשדה האלקטרומגנטי המקומי, לפני רעידת האדמה החזקה.