החוש השישי: האם חיות באמת יכולות לנבא אסונות טבע?

כולנו מפחדים מאסונות, והרצון לדעת מראש מתי הם יגיעו מלווה את האנושות מאז מעולם. הניסיון להיאחז בוודאות טרם האסון מלווה את ההיסטוריה האנושית כבר במשך מאות שנים.
לצד זה קיימת אמונה רווחת שבעלי חיים יכולים לחזות אסונות טבע כמו רעידות אדמה.
התיעוד ההיסטורי המוקדם ביותר ליכולת חיזוי כזו מגיע משנת 373 לפני הספירה. היסטוריונים תיעדו כי חולדות, נחשים וסמורים, יחד עם בעלי חיים נוספים כמו מרבי-רגל וחרקים, עזבו את העיר היוונית הליקי בהמוניהם ימים ספורים לפני שרעידת אדמה הרסנית פגעה במקום.
עדויות להתנהגות חריגה של בעלי חיים לפני אסון צצו מאז לאורך כל המאות. ביפן, דווח כי שפמנונים (Catfish) פעלו בצורה מוזרה לפני רעידות אדמה גדולות (כמו ב-1855) – הראו פעילות מוגברת ושחו אל פני השטח של נהרות ובריכות.
גם חיות הבית מראות סימנים: בעלי חיות מחמד רבים טוענים כי כלבים וחתולים פעלו באופן משונה לפני שהאדמה רעדה, נבחו או ייבבו ללא סיבה נראית לעין, או הראו סימני אי-שקט ועצבנות.
מחקר שנעשה ביפן ב-2003 אף הצביע על כך שהתנהגות חריגה בכלבים, כמו נביחות מוגזמות, עשויה לשמש לחיזוי רעידות אדמה. דיווחים נוספים כללו תצפיות של תרנגולות שהפסיקו להטיל ביצים ודבורים שעזבו את הכוורת בפאניקה.
מה בדיוק קולטים בעלי החיים, אם בכלל, נותר בגדר תעלומה. תיאוריה רווחת היא שיצורים ביתיים וחיות בר חשים את רטט כדור הארץ (foreshocks) לפני שבני אדם חשים בו. רעיונות אחרים מציעים שהחיות מזהות שינויים חשמליים באוויר או גזים המשתחררים מהאדמה.
ייתכן שבעלי חיים מסוימים מחזיקים בחושים ייחודיים המסייעים להם לזהות שינויים סביבתיים עדינים: נחשים יכולים לחוש רעידות וקרינת אינפרא אדום, בעוד דגים מסוגלים לחוש שדות חשמליים. חושים אלו יכולים לעזור להם לזהות רעידות משנה חלשות או שינויים בשדה האלקטרומגנטי המקומי, לפני רעידת האדמה החזקה.
הממשל הסיני לקח את הדיווחים ברצינות, והתייחס ל-58 מינים, ביניהם נחשים, מכרסמים ועטלפים, כבעלי תועלת בחיזוי אסונות. התיק המפורסם ביותר התרחש ב-1975, כאשר נחשים שהיו בתרדמת נטשו את מקומות המסתור שלהם בעיר חיצ'נג שבצפון-מזרח המדינה.
בהתבסס, בין השאר, על התנהגות חריגה של חיות, פקידים סינים הורו על פינוי העיר המונה מיליון תושבים. ימים ספורים לאחר מכן פגעה בעיר רעידת אדמה בעוצמה 7.3. הפינוי נחשב להצלחה כבירה שהצילה חיים רבים, כאשר ההערכות היו שאלמלא הפינוי, מספר ההרוגים והפצועים היה עולה על 150,000. אירוע חיצ'נג נתן תקווה רבה שאכן ניתן לחזות רעידות אדמה, ודרבן מחקרים בנושא. אולם, לימים התגלה כי סדרה נדירה של רעידות אדמה קטנות, הנקראות רעידות מקדימות (foreshocks), התרחשה לפני שהרעידה הגדולה פגעה בעיר.
למרות סיפורי ההצלחה והעדויות שנאספו לאורך מאות שנים, סייסמולוגים אמריקאים מביעים ספקנות. הסקר הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) מציין כי מעולם לא נוצר קשר שניתן לשחזר בין התנהגות ספציפית של בעלי חיים לבין התרחשות רעידת אדמה.
אנדי מייקל, גיאופיזיקאי ב-USGS, הסביר כי הדיווחים הם "הרבה אנקדוטות". קשה לבצע מחקר מבוקר כדי לקבל סימן אזהרה מתקדם, כיוון שבעלי חיים מגיבים לגורמים רבים כמו רעב, הגנה על טריטוריה או הזדווגות. ה-USGS ביצע מספר מחקרים בנושא בשנות השבעים, אך מייקל אמר כי "שום דבר קונקרטי לא יצא מזה", ומאז הסוכנות לא ביצעה חקירות נוספות בנוגע לתיאוריה.
בעוד חוקרים ברחבי העולם ממשיכים לנסות ולפענח את הסוד, נראה כי החיבור המדויק בין החוש השישי של החיות לבין האסון עצמו עדיין רחוק מלהיות מוכח מדעית.
