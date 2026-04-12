זה לא בינה מלאכותית: 250 כלבים נטושים נמצאו לכודים בבית אחד

מה שנראה במבט ראשון כמו יצירה סוריאליסטית של מחולל תמונות, התברר כאחת מפרשיות ההזנחה הקשות ביותר של בעלי חיים. יותר מ-250 כלבים נמצאו בסלון ביתי אחד, כשהם דחוסים בתנאים שקשה לדמיין.

"אנשים פשוט לא מאמינים למה שהם רואים" - לאחר שארגון ה-RSPCA פרסם את התמונות מהזירה, הרשת געשה. גולשים רבים האשימו את הארגון בשימוש בכלי בינה מלאכותית כדי לייצר תמונה דרמטית מדי. התגובה של הארגון לא אחרה לבוא: "זה לא AI, זה אמיתי". ג'ו הרסט, מפקחת ב-RSPCA, הסבירה כי התמונה משקפת את המציאות העגומה של מקרים מרובי-חיות שהולכים ומתרבים.

הבעלים, כך על פי הארגון, איבדו שליטה על ריבוי של כלבים מסוג פודל-קרוס. מה שהתחיל אולי ככוונה טובה, יצא במהירות משליטה והדרדר למצב מסוכן. בשל מצבם של הבעלים, הוחלט בצעד יוצא דופן שלא להעמיד אותם לדין פלילי.

הסיפור הזה הוא רק קצה הקרחון. מאז שנת 2021, נרשמה עלייה של 70% באירועים המערבים 10 בעלי חיים ומעלה בבית אחד באנגליה ובוויילס. בשנה האחרונה בלבד טיפל הארגון ב-4,200 מקרים כאלו.

מתוך 250 הכלבים, 87 הועברו לטיפול ישיר של ה-RSPCA והשאר לארגון "Dogs Trust".