המפגין האנטי-ישראלי הודה בבית המשפט: "אני הצתתי את הבניין"

פרטים חדשים שנחשפים בעקבות הסדר טיעון בבית המשפט במנהטן, מעוררים זעם רב בקרב הקהילות היהודיות בארצות הברית ומעלים סימני שאלה קשים סביב מדיניות האכיפה נגד פורעים אנטי-ישראלים.

במרכז הפרשה עומד אחמד עטמאן, מהגר מצרי בן 23, שהודה ביום שישי האחרון בהצתת מבנה בלב קמפוס 'סיטי קולג'' בניו יורק, אך למרות חומרת המעשה – הוא צפוי לצאת ללא עונש מאסר כלל. האירוע המדובר התרחש לפני כשנה, ב-28 באפריל 2025, בעיצומה של תקופה סוערת במיוחד בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. באותם ימים הוקמו מאהלי מחאה בתוך שטח המכללה במחאה על המלחמה בעזה, תוך שיבוש חמור של סדר היום הלימודי ותחושת חוסר ביטחון בקרב הסטודנטים היהודים. על פי כתב האישום, עטמאן, שהיה באותה עת סטודנט מן המניין במוסד, הצטייד בפצצת תאורה צבאית ושיגר אותה לעבר גג בניין המדע ע"ש מרשק. השיגור גרם לדליקה על הגג ולנזק משמעותי, כאשר חוקרי דליקות של כיבוי האש מצאו בזירה שרידים ברורים של פצצת התאורה ששימשה להצתה. בתחילה, גורמי אכיפה העריכו את הנזק שנגרם למבנה המדע בסכום עתק של כ-250,000 דולר, אולם בהמשך עודכן הסכום בבית המשפט ל-6,291 דולרים בלבד. עטמאן נעצר רק ביולי 2025, לאחר חקירה מאומצת של משטרת ניו יורק בשיתוף פעולה עם אגף הביטחון של הקולג', והוגשו נגדו אישומים חמורים שכללו הצתה מדרגה רביעית, נזק פלילי, סיכון פושע והחזקת מסמך מזויף.

למרות חומרת המעשים, הסדר הטיעון שגובש בלשכת התובע המחוזי של מנהטן נחשב למקל באופן חריג. במסגרת ההסדר, עטמאן הודה בסעיף של הצתה ובהתנהגות פרועה. העונש שנקבע לו אינו כולל מאסר ואפילו לא פיקוח של שירות המבחן; עטמאן נדרש רק להחזיר את שווי הנזק הכספי ולבצע 100 שעות של עבודות שירות.

יתרה מכך, ההסדר מעניק לו "נתיב מילוט" מהרישום הפלילי: אם לא ייעצר בשנה הקרובה, הוא יוכל לחזור בו מההודאה בסעיף ההצתה הפלילי, והרשעתו תומר בעבירה של "הפרת סדר" בלבד – עבירה קלה שבמערכת המשפט האמריקאית נחשבת כמעט חסרת משמעות לטווח הארוך.

הפרסום, שהובא בהרחבה ב'ניו יורק פוסט' ובדיווחים של חשבון 'JewsFightBack', עורר גל של תגובות נזעמות. גורמים בקהילה היהודית הגדירו את העונש כ"סטירה קלה על היד" וכמסר של חולשה כלפי מי שבוחרים באלימות ובהצתות ככלי למחאה פוליטית. "מדובר באדם שהגיע כמהגר וקיבל הזדמנות ללמוד, ובחר לשרוף את המקום שבו הוא לומד", נכתב בביקורת על ההחלטה.

מנגד, דובר מטעם האוניברסיטה מסר בתגובה לפרסומים כי "בטיחות הסטודנטים והעובדים היא בעדיפות עליונה" ואישר כי עטמאן כבר אינו רשום ללימודים במוסד. מקור באכיפת החוק צוטט ב'פוסט' באומרו כי "המחאה הזו לעולם לא הייתה צריכה להגיע רחוק כל כך". עורך דינו של הנאשם סירב להגיב לפרטים. הדיון הבא בבית המשפט, שבו אמור עטמאן להתחיל את תקופת הניסיון שלו לפני מחיקת הסעיף הפלילי, נקבע ל-15 באוקטובר הקרוב.