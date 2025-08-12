המשטרה המקומית במונטריאול שבקנדה עצרה אנטישמי, בשנות העשרים לחייו, החשוד בתקיפה המזעזעת של האברך החרדי, לעיני שני ילדיו, בפארק באזור אוטרמונט שבמונטריאול.

המשטרה הודיעה כי מעצר החשוד לא נתקל באירועים חריגים וכי המעצר הגיע בין היתר בשל מידע שמסרו אזרחים אודות החשוד, עם זאת בשלב זה לא ברור האם החשוד יאושם בפשעי שנאה.

בהודעת משטרת מונטריאול נאמר: "המשטרה לא חסכה מאמצים רבים כדי לאתר את החשוד וממשיכה בחקירתה כדי לשפוך אור על נסיבות המעשה הפלילי הזה".

כזכור, ארגונים יהודיים, כמו CIJA, קראו לרשויות לפעול בנחישות נגד התוקף ולהתמודד עם ההסלמה באנטישמיות. נציגים מקומיים גינו את המעשה, וכינו אותו "פגיעה חמורה בעצם האנושיות הבסיסית".

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התייחס לתקיפה ואמר: "התקיפה של אב יהודי במונטריאול אתמול בשעות הלילה המאוחרות, מול ילדיו, היא מעשה אלימות מחריד. לכל אחד בקנדה יש זכות בלתי ניתנת לערעור לחיות בבטחה".

"מחשבותיי עם הקורבן ומשפחתו בזמן שהם מתאוששים, ותמיכתי עם רשויות אכיפת החוק כשהן פועלות להביא את העבריין לדין", הוסיף קרני.

הרב גצל מרקוביץ', שליח חב"ד במונטריאול, סיפר אמש בריאיון ל'כיכר השבת': "זו שכונה שקטה, מקום של שלום, כשזה קורה כאן – זה מזעזע. כולם מדברים על זה".

לדבריו: "כשהגענו לכאן חשבנו שזה מקום בטוח – אומרים שלום ברחוב, אפשר להשאיר דברים בחוץ. ופתאום - מציאות אחרת. חלק מהתושבים שוקלים להסתיר סממנים יהודיים, בעוד אחרים דווקא בוחרים להדגיש את זהותם".