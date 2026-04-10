גרמניה: מסעדה ישראלית הושחתה, הבעלים: "לא ניתן להפחיד אותנו"

גל האנטישמיות המשתולל באירופה הכה הלילה במינכן שבגרמניה: המסעדה הישראלית "Eclipse", הממוקמת בשכונת מקסבורשטאדט, הותקפה והושחתה על ידי אלמונים. האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, מכיוון שהמקום היה סגור בשעת המעשה, אך נגרם נזק רכוש המוערך באלפי אירו.

על פי דיווחי המשטרה המקומית וכלי התקשורת בגרמניה, האירוע החל בסביבות השעה 00:45 (אחרי חצות). מוקד המשטרה קיבל מספר קריאות על שלושה קולות נפץ עזים שנשמעו באזור המסעדה.

כוחות סיור שהגיעו במהירות לזירה גילו כי חלונות הראווה של בית העסק נופצו בשלושה מוקדים שונים, ובזכוכית נפערו חורים גדולים בקוטר של כמטר רבוע כל אחד.

מחקירה ראשונית עולה כי התוקפים השתמשו בכוח פיזי כדי לפגוע בחלונות, ולאחר מכן השליכו חפצים פירוטכניים אל תוך חלל המסעדה. למרות עוצמת הפיצוצים, לא נגרם נזק משמעותי לחלק הפנימי של המבנה.

במשטרת מינכן מתייחסים לאירוע בחומרה רבה. דובר המשטרה, טוביאס שנק, ציין כי כל כיווני החקירה נבדקים, אך הבהיר: "אנחנו מניחים שמדובר במניע אנטישמי. מה שמייחד את המקרה הזה הוא הרגישות הפוליטית שעומדת מאחוריו, שכן בעלי המסעדה הם בני הדת היהודית".

בעקבות ההערכה כי מדובר בפשע שנאה פוליטי, הועברה החקירה לידי היחידה לביטחון המדינה והמחלקה לפשעים קיצוניים, המנהלות כעת מצוד אחר החשודים שנמלטו מהזירה. יצוין כי מאז ה-7 באוקטובר 2023 נרשמה במסעדה תקרית אחת בלבד, במסגרתה הודבקה מדבקת "Free Palestine" על חלונות המקום.

במסעדה, המכנה את עצמה באתר האינטרנט "המסעדה האותנטית הישראלית הראשונה במינכן", מסרבים להיכנע לפחד. גריגורי דרטבה, גיסו של בעל המקום ועובד במסעדה, סיפר לסוכנות הידיעות הגרמנית dpa כי לא התקבלו איומים קונקרטיים או ישירים לפני התקיפה.

"תמיד הרגשנו מאוד בטוחים במינכן", אמר. "אנחנו לא רוצים להאשים איש ללא הוכחות, אבל אנחנו בבירור מסעדה ישראלית גלויה, וזה באופן טבעי מוביל להנחה שהרקע הוא פוליטי ואנטישמי".

למרות הנזק וההלם, הנהלת המסעדה הודיעה כי תפתח את שעריה כרגיל. חלונות הראווה השבורים כוסו זמנית, ועבודות התיקון יחלו בקרוב. "לא ניתן להפחיד אותנו. אנחנו פותחים היום", הצהיר דרטבה.