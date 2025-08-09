אירוע מזעזע התרחש אתמול (שישי) בפארק באזור אוטרמונט שבמונטריאול, קנדה, כאשר גבר יהודי בן 32 הותקף באכזריות לעיני ילדיו. התוקף ריסס עליו מים, הכה אותו, והשליך את כיפתו למזרקה. האירוע תועד בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, בו נראית אחת מבנותיו של הקורבן צועקת במהלך התקיפה.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה, אך התוקף טרם נעצר. הקורבן נפצע, אך מצבו אינו מסכן חיים. האירוע מצטרף לעלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים בקנדה, עם זינוק של כ-670% מאז אוקטובר 2023.

ארגונים יהודיים, כמו CIJA, קראו לרשויות לפעול בנחישות נגד התוקף ולהתמודד עם ההסלמה באנטישמיות. נציגים מקומיים גינו את המעשה, וכינו אותו "פגיעה חמורה בעצם האנושיות הבסיסית".