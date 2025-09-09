כיכר השבת
מחריד ומזעזע

אין גבול לשנאה: הגיע לבתי כנסת ולבית פרטי ומרח צואה על הקיר

שישה מקרי אנטישמיות בשבוע: השחתת בתי כנסת עם צואה וקריאות גנאי נגד יהודים בשכונת גולדרס גרין בלונדון. המשטרה פתחה בחקירה ומחפשת את החשודים (בעולם)

מריחת הצואה (צילום: השומרים לונדון, מצלמות אבטחה)

רצף מחריד של תקריות אנטישמיות בשכונת גולדרס גרין היהודית בלונדון שבאנגליה. בימים האחרונים הושחתו מספר בתי כנסת באזור, ובמשטרה מחפשים את החשודים.

בין היתר נמרחה צואה, באופן מזעזע, על בתי כנסת ודרכי הגעה למקומות תפילה - ביום ראשון השבוע, ובימים ראשון ורביעי בשבוע שעבר.

תיעוד של אחד מהחשודים במעשה, המתקרב למרכז יהודי ומורח צואה על הקיר בכניסה, אף פורסם בידי ארגון 'השומרים', שקרא למי שיש לו פרטים בנושא לעדכן את הארגון או את המשטרה המקומית.

בארגון השומרים מעריכים כי מדובר בחשוד זהה, הקשור לתקריות הנוספות באזור בתקופה האחרונה.

בתוך כך, היום (שלישי) בשעת בוקר נעצר עובר אורח בידי השומרים והמשטרה לאחר שצעק קללות אנטישמיות לעבר יהודים.

בארגון השומרים ציינו היום כי הצעקות האנטישמיות היום הם המקרה האנטישמי השישי באזור בתוך מעט יותר משבוע. יחד עם זאת אין לפי שעה קשר בין הצעקות היום ובין המתקפות האחרונות על בתי הכנסת.

״מדובר כעת במקרה השישי של אנטישמיות באזור המקומי בתוך קצת יותר משבוע", אמר דובר השומרים. "בין אם מדובר בפגיעה מילולית ברחוב או בחילול בתי כנסת - כל זה חלק מהשנאה שאותה הקהילה שלנו חווה. שומרי הציבור ימשיכו לפעול במהירות כדי להגן על הציבור ולשתף פעולה עם המשטרה כדי להבטיח שהעבריינים יובאו לדין״.

