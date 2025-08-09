נוסע יהודי בטיסת חברת התעופה האמריקנית ג'ט בלו נדהם לגלות על הארוחה הכשרה שקיבל כיתוב פוגעני ואנטישמי – "ציונאצי", שילוב בין המילים "ציוני" ו"נאצי".
הארגון האמריקני למאבק באנטישמיות StopAntisemitism פרסם את התמונה ברשת X ודרש פיטורים מיידיים של האחראי. בעקבות הפרסום, הודיעה ג'ט בלו כי פתחה בחקירה דחופה: "אנו נוקטים אפס סובלנות כלפי שנאה או אפליה. התמונה מטרידה ואנו בודקים מי הייתה לו גישה לארוחות ובאיזו טיסה זה אירע".
החברה ציינה כי החקירה כוללת גם בדיקה מול חברת הקייטרינג האחראית על הכנת הארוחות הכשרות.
שבוע בלבד לפני המקרה שבו נוסע בחברת ג'ט בלו קיבל ארוחה כשרה עם הכיתוב "ציונאצי", נחשף אירוע דומה בחברת איבריה.
נוסעים יהודים בטיסה מארגנטינה לספרד דיווחו כי על הארוחות הכשרות שהוגשו להם נכתב "לשחרר את פלסטין". הקהילה היהודית בארגנטינה פנתה בתלונה רשמית לרשויות התעופה במדינה.
האירועים הללו מצטרפים לעלייה חדה בתקריות אנטישמיות בחברות תעופה בינלאומיות מאז תחילת הלחימה בעזה. ארגונים יהודיים בארה"ב ובאירופה מדווחים על מספר הולך וגובר של פניות מנוסעים יהודים שחוו אפליה, הטרדה או גילויי שנאה במהלך טיסות.
בארגונים היהודיים קוראים לחברות התעופה להחמיר את הפיקוח על עובדים וקבלני משנה – במיוחד על אלה בעלי גישה לארוחות מיוחדות – כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
