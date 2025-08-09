נוסע יהודי בטיסת חברת התעופה האמריקנית ג'ט בלו נדהם לגלות על הארוחה הכשרה שקיבל כיתוב פוגעני ואנטישמי – "ציונאצי", שילוב בין המילים "ציוני" ו"נאצי".

הארגון האמריקני למאבק באנטישמיות StopAntisemitism פרסם את התמונה ברשת X ודרש פיטורים מיידיים של האחראי. בעקבות הפרסום, הודיעה ג'ט בלו כי פתחה בחקירה דחופה: "אנו נוקטים אפס סובלנות כלפי שנאה או אפליה. התמונה מטרידה ואנו בודקים מי הייתה לו גישה לארוחות ובאיזו טיסה זה אירע".

החברה ציינה כי החקירה כוללת גם בדיקה מול חברת הקייטרינג האחראית על הכנת הארוחות הכשרות.