נפתחה חקירה דחופה

האנטישמיות עברה למחלקת האוכל: מקרים מטרידים בטיסות חברות זרות

נוסע יהודי, בטיסת ג'ט בלו בארה"ב, מצא על המנה הכשרה שקיבל את הכיתוב הפוגעני "ציונאצי" | חברת התעופה פתחה בחקירה ומסרה: "אפס סובלנות לשנאה" (בעולם)

כתובות אנטישמיות ביוון (לפי סעיף 27א')

נוסע יהודי בטיסת חברת התעופה האמריקנית ג'ט בלו נדהם לגלות על הארוחה הכשרה שקיבל כיתוב פוגעני ואנטישמי – "ציונאצי", שילוב בין המילים "ציוני" ו"נאצי".

הארגון האמריקני למאבק באנטישמיות StopAntisemitism פרסם את התמונה ברשת X ודרש פיטורים מיידיים של האחראי. בעקבות הפרסום, הודיעה ג'ט בלו כי פתחה בחקירה דחופה: "אנו נוקטים אפס סובלנות כלפי שנאה או אפליה. התמונה מטרידה ואנו בודקים מי הייתה לו גישה לארוחות ובאיזו טיסה זה אירע".

החברה ציינה כי החקירה כוללת גם בדיקה מול חברת הקייטרינג האחראית על הכנת הארוחות הכשרות.

View post on X

שבוע בלבד לפני המקרה שבו נוסע בחברת ג'ט בלו קיבל ארוחה כשרה עם הכיתוב "ציונאצי", נחשף אירוע דומה בחברת איבריה.

נוסעים יהודים בטיסה מארגנטינה לספרד דיווחו כי על הארוחות הכשרות שהוגשו להם נכתב "לשחרר את פלסטין". הקהילה היהודית בארגנטינה פנתה בתלונה רשמית לרשויות התעופה במדינה.

האירועים הללו מצטרפים לעלייה חדה בתקריות אנטישמיות בחברות תעופה בינלאומיות מאז תחילת הלחימה בעזה. ארגונים יהודיים בארה"ב ובאירופה מדווחים על מספר הולך וגובר של פניות מנוסעים יהודים שחוו אפליה, הטרדה או גילויי שנאה במהלך טיסות.

בארגונים היהודיים קוראים לחברות התעופה להחמיר את הפיקוח על עובדים וקבלני משנה – במיוחד על אלה בעלי גישה לארוחות מיוחדות – כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

