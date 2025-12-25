כיכר השבת
אחרי הטבח במסיבת חנוכה

הטרור באוסטרליה: הוצת רכבו של רב מקומי שעליו הוצב שלט 'חנוכה שמח'

כשבוע וחצי לאחר הטבח הנורא במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, האנטישמיות באוסטרליה לא פוסקת: רכבו של רב מקומי שעליו נכתב 'חנוכה שמח' הוצת באמצעות בקבוק תבערה שהושלך לעברו | המשטרה המקומית חוקרת ומבקשת את עזרת הציבור  ראש הממשלה: "עוד מעשה נורא של חשד לאנטישמיות" (בעולם)

המכונת שהוצתה (צילום: לפי סעיף 27א)

כוחות הביטחון של אוסטרליה הוזעקו בשעות הבוקר (שעון מקומי) לסנט קילדה שבמזרח מלבור, בשל דיווח על מכונית מסוג מאזדה שהוצתה באמצעות השלכת בקבוק תבערה.

מהר מאוד התברר כי מדובר בעוד אירוע על רקע אנטישמי, שכן מדובר ברכבו של רב מקומי ועליו נכתב 'חנוכה שמח'.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזי, התייחס להצתה ואמר: "הקהילה היהודית באוסטרליה אבלה לאחר מתקפת ה בבונדי. בקבוק התבערה על מכונית במלבורן היא עוד מעשה נורא של חשד לאנטישמיות".

האירוע הלילה מגיע עשרה ימים לאחר הטבח הנורא במסיבת חנוכה בחוף בסידני, טבח בו נרצחו 15 חוגגים, עשרות נוספים נפצעו ביניהם כאלו שעדיין מאושפזים במצב קשה.

המשטרה המקומית ביקשה את סיוע הציבור בכדי לאתר את החשודים במעשה ופנתה למי שמחזיק בצילומים של מצלמות רכב או מצלמות אבטחה - ליצור קשר עם מוקד המשטרה. 

כזכור, ראש ממשלת אוסטרליה אלבנז הזמין את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי במדינה.

ההזמנה נמסרה במהלך שיחה שקיימו השניים ביום שלישי, על רקע ביקורת פנימית נגד אלבנז בטענה כי ממשלתו אינה פועלת מספיק למיגור האנטישמיות.

בתוך כך, הפרלמנט של ניו סאות' ויילס אישר ביום רביעי לפנות בוקר חקיקת חירום המעניקה למשטרה סמכויות נרחבות להגבלת מחאות והפגנות.

לפי החוק החדש, המשטרה תוכל להטיל הגבלות על קיום הפגנות למשך תקופה של עד שלושה חודשים לאחר הכרזה על . בנוסף, נאסרה הצגה פומבית של דגלים וסמלים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה והמדינה האסלאמית. העוברים על החוק צפויים לעונש מאסר של עד שנתיים או לקנס כספי גבוה. ראש הממשלה המקומי, כריס מינס, ציין כי יש לאסור גם הצהרות שטנה המשמשות להפחדה, ובהן הקריאה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

