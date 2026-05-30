השפלה מכוערת: כך אישה נחסמה מלהיכנס לסאונה בגלל סמל יהודי

תקרית אנטישמית מכוערת בלב ברצלונה: שתי נשים סורבו להיכנס למתחם סאונה מקומי המיועד לנשים בלבד, וזאת אך ורק בשל העובדה שאחת מהן ענדה שרשרת עם מגן דוד.

האירוע, שהסעיר את הרשתות החברתיות ואת הקהילות היהודיות בעולם, תועד במלואו על ידי הנשים, ובתיעוד ניתן לשמוע את עובדות המקום מצהירות בגלוי על התנגדותן ל"ציונים" ודורשות מהן לעזוב את המקום, כל זאת כשברקע נשמעות קריאות "שחררו את פלשתין" מצד הנוכחים.

הנשים, שהמומות מהיחס המפלה שקיבלו, ניסו למחות על ההחלטה ולטעון כי מדובר באפליה פסולה על רקע זהותן הדתית והלאומית, אך נתקלו בחומה בצורה מצד צוות המקום.

לדבריהן, אף לא אחד מהנוכחים האחרים במתחם טרח להתערב לטובתן, ואף נרשמו איומים מצד אנשי האבטחה להזמין את המשטרה נגדן.

בסיומו של העימות, שהסתיים בטונים צורמים, פנו שתי הנשים לתחנת המשטרה המקומית והגישו תלונה רשמית בגין התקרית.

פעיל ההסברה חן מזיג, שחשף את התיעוד ברשתות החברתיות, הדגיש את העובדה המצמררת לפיה שתיקתם של עוברי האורח והנוכחים במקום הייתה מטרידה לא פחות מהתנהגות הצוות עצמו. "חוסר המעש שלהם רק אפשר את מה שנראה כרגע נטול אנושיות", כתב מזיג.