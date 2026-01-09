כיכר השבת
ליד הפגנה פלסטינית

חשד לאנטישמיות בניו ג'רזי: ילדה בת 9 נפגעה קשה מזריקת אבן על אוטובוס

תלמידת כיתה ג’ נפגעה בראשה מאבן שניפצה את שמשת האוטובוס שבו נסעה עם חבריה מטיול כיתתי | סמוך לזירה התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית | המשטרה ומשרד התובע המחוזי פתחו בחקירה (בעולם)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

ילדה יהודייה בת 9 נפצעה באורח קשה לאחר שאבן הושלכה לעבר אוטובוס הסעות של בית ספר יהודי בעיר טינק שבניו ג’רזי. על פי הדיווחים, נבדק חשד כי הרקע לאירוע הוא אנטישמי.

המקרה אירע כאשר שני אוטובוסים של בית הספר שבו למקום מגוריהם לאחר טיול כיתתי. לפי הדיווח באתר Yeshiva World News, אבן בגודל של כדור בייסבול הושלכה לעבר אחד האוטובוסים, ניפצה את השמשה ופגעה בראשה של הילדה, תלמידת כיתה ג’.

הילדה פונתה באמבולנס לבית חולים מקומי כשהיא סובלת מפגיעת גולגולת, ומצבה מוגדר קשה.

על פי הדיווח, לא היו סימנים מזהים או כיתובים על האוטובוס, אך סמוך מאוד למקום האירוע התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית. לפי החשד, אחד ממשתתפי ההפגנה הוא שהשליך את האבן – אולם בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והדבר טרם אומת רשמית על ידי הרשויות.

משטרת טינק ומשרד התובע המחוזי פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. נכון לעכשיו לא דווח על מעצרים או על חשודים, והרשויות פנו לציבור בבקשה למסור כל מידע שעשוי לסייע לחקירה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

