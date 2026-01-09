ילדה יהודייה בת 9 נפצעה באורח קשה לאחר שאבן הושלכה לעבר אוטובוס הסעות של בית ספר יהודי בעיר טינק שבניו ג’רזי. על פי הדיווחים, נבדק חשד כי הרקע לאירוע הוא אנטישמי.

המקרה אירע כאשר שני אוטובוסים של בית הספר שבו למקום מגוריהם לאחר טיול כיתתי. לפי הדיווח באתר Yeshiva World News, אבן בגודל של כדור בייסבול הושלכה לעבר אחד האוטובוסים, ניפצה את השמשה ופגעה בראשה של הילדה, תלמידת כיתה ג’.

הילדה פונתה באמבולנס לבית חולים מקומי כשהיא סובלת מפגיעת גולגולת, ומצבה מוגדר קשה.

על פי הדיווח, לא היו סימנים מזהים או כיתובים על האוטובוס, אך סמוך מאוד למקום האירוע התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית. לפי החשד, אחד ממשתתפי ההפגנה הוא שהשליך את האבן – אולם בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והדבר טרם אומת רשמית על ידי הרשויות.

משטרת טינק ומשרד התובע המחוזי פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. נכון לעכשיו לא דווח על מעצרים או על חשודים, והרשויות פנו לציבור בבקשה למסור כל מידע שעשוי לסייע לחקירה.