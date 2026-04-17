אנטישמיות מזעזעת

מאה מיליון צפיות: משפיען בריטי הטריד וביזה חרדים ונחסם מהרשתות החברתיות

'פנופיין' עורר סערה לאחר שפרסם שורת סרטונים שבהם הוא נראה רודף אחרי עוברי אורח יהודים, משליך לעברם מטבעות ומכנה זאת מלכודת יהודים. לאחר שהסרטונים צברו למעלה ממאה מיליון צפיות, הרשתות החברתיות הסירו את תכניו ומשטרת לונדון פתחה בחקירה בגין פשעי שנאה (חדשות)

משפיען רשת בריטי בשם הארי מארש, הידוע בכינויו פנופיין, עומד בימים אלה במרכזה של סערה ציבורית נרחבת לאחר שפרסם שורה של סרטונים בעלי אופי אנטישמי מובהק.

מארש תיעד את עצמו מטריד באלימות מילולית עוברי אורח יהודים בשכונת סטמפורד היל שבלונדון, המוכרת כאזור בעל אוכלוסייה חרדית גדולה.

הסרטונים הפוגעניים הפכו לוויראליים במהירות וצברו יחד יותר ממאה מיליון צפיות בפלטפורמות המובילות, בהן יוטיוב, אינסטגרם וטיקטוק, מה שעורר זעם רב והוביל להתערבות של רשויות אכיפת החוק בבריטניה ושל הנהלות הרשתות החברתיות.

בתיעודים השונים נראה מארש מבצע שורת מעשים מטרידים במטרה ללעוג לקהילה המקומית ולמשוך צפיות מעוקביו. באחד הסרטונים הוא נראה משליך מטבעות על הקרקע ומכנה את המעשה מלכודת יהודים, תוך שהוא ממתין לראות אם עוברי האורח ירימו אותם, או ניגש לאדם חרדי ושואל אותו אם ירצה לירה שטרלינג.

בסרטון אחר הוא תועד רודף אחרי נער חרדי כשהוא אוחז במטבעות, צועק לעברו הנה ילד ופורץ בצחוק מזלזל.

אירוע חמור נוסף שהוקלט מציג את מארש פונה לאישה חרדית, מציע לה כסף מזומן תמורת מספר הטלפון שלה, וכאשר זו סירבה והחלה להתרחק בבהלה מהמקום, הוא המשיך לדלוק אחריה כשהוא מנענע מטבעות ושואל אם הדבר ישנה את דעתה.

בדיווחים בתקשורת הבריטית צוין כי חלק מהתקריות צולמו בעיצומה של השבת, עובדה הממחישה את בורותו של מארש לגבי היהודים, שכן ממילא שומרי שבת אסורים לגעת בכסף ביום זה.

התגובות לסרטונים לא איחרו לבוא. ארגון קמפיין נגד אנטישמיות, שפעל נחרצות לחשיפת פעילותו של מארש, ציין כי המשפיען כלל אינו מתגורר בלונדון אלא במחוז סאסקס, וכי הוא נסע במיוחד לאזורים יהודיים במטרה להתעלל בתושבים על רקע גזעני ולהלהיב את קהל הצופים שלו.

בארגון הדגישו כי התכנים האנטישמיים הללו זכו לכמות צפיות גדולה פי עשרה מכל תוכן אחר שהעלה, נתון המעיד לדבריהם על תופעה מדאיגה בקרב צורכי התוכן.

בעקבות גל עצום של דיווחים מצד גולשים, הרשתות החברתיות פעלו לסילוקו, חשבונותיו של מארש בטיקטוק ובאינסטגרם נחסמו לחלוטין, וערוץ היוטיוב שלו, כולל כלל הסרטונים הפוגעניים, הוסר מהאוויר.

במקביל לסנקציות הדיגיטליות, המעשים עברו גם למישור הפלילי. משטרת המטרופולין של לונדון הודיעה כי פתחה בחקירה רשמית בעקבות הדיווחים על הסרטונים שצולמו בסטמפורד היל, וקראה לציבור להעביר מידע רלוונטי.

דוברות המשטרה הבהירה כי לפשעי שנאה מכל סוג שהוא אין מקום בקהילות וכי כל דיווח מטופל במלוא הרצינות. גם משטרת סאסקס אישרה כי היא מודעת לפרסומים.

בסרטון האחרון שהספיק מארש לפרסם ביוטיוב בטרם נמחק ערוצו, הוא סיפר כי המשטרה המקומית כבר אסרה עליו לצלם בתוך מרכזי קניות וחנויות למשך שנה. למרות זאת, הוא לא הראה סימני חרטה והצהיר כי בכוונתו להמשיך ביצירת התוכן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4
🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️למה אני לא הייתי שם הייתי עונה לו יחוצפןןןן
איףףףףף
3
שמתם לב שהמנגינה בסרטון השני זה ”הבה נגילה” זה בכוונה?
ימ”ש
2
די לצביעות!!! מה לנו כי נלין! השנאה וההסטה בארץ כלפי חרדים הבה יתור חמורה! מבלי להמעיט בחומרת המעשה.
zeev
1
בארץ יותר טוב?כאן מסיטים יום וליל נגד החרדים.ואין פוצה פה.שגוי עשה את זה הוא אנטישמי.
משה

