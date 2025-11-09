ממשלת אוסטרליה הפכה למדינה הראשונה בעולם שמחילה איסור גורף על שימוש ברשתות החברתיות עבור קטינים עד גיל 16. האיסור ייכנס לתוקפו ב-10 בדצמבר ויחול על תשע פלטפורמות - מפייסבוק ואינסטגרם, דרך טיקטוק, יוטיוב, סנאפצ'ט, רדיט, Threads, X (טוויטר) ועד Kick. החברות מחויבות למחוק חשבונות קיימים של בני פחות מ-16, ולחסום פתיחת חשבונות נוספים על ידי קטינים, זאת לאחר שנת היערכות מאז חקיקת החוק בנובמבר 2024.

הצעד נועד להגן על ילדים ונערים מהשפעות שליליות של רשתות חברתיות ומעודד מדינות אחרות לבחון צעדים דומים, אולם מעורר גם ויכוח ער סביב פגיעה בפרטיות, באפשרות לבניית קהילות תמיכה וביכולת האכיפה בפועל. יו"ר ועדת התקשורת, אניקה וולס, טענה: "הפלטפורמות יודעות להגיע לילדים בצורה מדויקת כשהן רוצות לפרסם - שיטפלו באותה יעילות בזיהוי בני נוער ושמירה עליהם".

החוק החדש קובע קנסות כבדים של עד 50 מיליון דולר אוסטרלי לפלטפורמות שלא ינקטו "צעדים סבירים" כדי למנוע שימוש על ידי קטינים. עם זאת, אין חובה לבצע אימות גיל מלא לכל המשתמשים, והמערכות אמורות לאתר ולזהות משתמשים צעירים תוך שימוש בטכנולוגיות קיימות ובנתוני דפוס התנהגות.

החרגות בחוק מותירות מחוץ לאיסור שירותי מסרים אישיים כמו וואטסאפ, דיסקורד, פלטפורמות חינוכיות כדוגמת Google Classroom, ויוטיוב ילדים – בטענה שמטרתן אינה "אינטראקציה חברתית פתוחה". הרשימה עשויה להתרחב בהמשך ככל שפלטפורמות חדשות יצמחו.

למרות שהמהלך זוכה לברכות מצד הורים ומנהיגי מדינות בעולם, למעלה מ-140 חוקרים ופעילים מתחום הטכנולוגיה ורווחת הילד חתמו על מכתב המחאה, בו נטען שהמדיניות גסה מדי ועלולה להזיק לבני נוער דווקא בניתוקם מרשתות תמיכה דיגיטליות. בסופו של דבר, מדינות רבות יבחנו את יישום המודל האוסטרלי, לנוכח סערה עולמית סביב שמירת פרטיות הילדים ובניית עתיד דיגיטלי בטוח.