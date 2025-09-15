"החמרה רגולטורית והאשמות בפלילים" | צרפת יוצאת למאבק בטיקטוק

בצל התגברות החששות בעולם מהשפעותיה השליליות של הרשת החברתית טיקטוק על צעירים, ועדת חקירה פרלמנטרית בצרפת הגישה דו"ח חמור עם עשרות המלצות מקיפות - בהן קריאה להחיל "איסור גורף" על שימוש ברשתות חברתיות למתחת לגיל 15. הוועדה אף העבירה תלונה פלילית חסרת תקדים נגד החברה-האם הסינית ByteDance בעוון "סיכון חיי המשתמשים ונפשם", והאשימה בכירים בטיקטוק בעדות שקר בפרלמנט, לאחר שלטענת הוועדה הסתירו במודע מסמכים פנימיים המורים על נזקי האלגוריתם.

החקירה נפתחה כחלק מתגובה לתביעה של שבע משפחות שכולות, שמאשימות את טיקטוק בכך שילדיהן נחשפו לתוכן המעודד פגיעה עצמית והתאבדות. בדיונים העידו הורים על האובדן האישי והעלו בעדויות קשות: כך, אם שכולה סיפרה כיצד גילתה סרטוני פגיעה עצמית שצפתה בהם בתה זמן קצר לפני שהתאבדה.

הדו"ח, שאומץ פה אחד בקרב חברי הוועדה, מתאר את טיקטוק כ"קו ייצור למצוקה" ומציג 43 צעדים רגולטוריים מחמירים:

איסור מלא על רשתות חברתיות עד גיל 15

"עוצר דיגיטלי" המגביל שימוש של בני 15–18 בין השעות 22:00–08:00

קביעת עילת רשלנות דיגיטלית חדשה נגד הורים שלא דואגים להגנה על ילדיהם ברשת

הנשיא עמנואל מקרון כבר אותת כי יתמוך בהגבלות משמעותיות, בהשראת חוק אוסטרלי חדש שיאסור רשתות מגיל 16 ומטה וייכנס לתוקף בדצמבר 2025.

גם זירת הרגולציה הבינלאומית מתחממת: נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הודיעה בימים אלו על הקמת צוות מומחים שיגיש המלצות להעמקת הפיקוח על רשתות חברתיות וקביעת רף בטיחות אחיד לילדים ברחבי אירופה. מדינות נוספות - דנמרק, ספרד ואחרות - בוחנות הגבלות דומות.

נציגיה של טיקטוק דוחים בתוקף את ממצאי הדו"ח ומכנים אותם "הצגה מטעה" תוך טענה כי היא מהווה "שק חבטות" בעבור בעיות רחבות יותר בחברה הקיימות גם ללא קשר לקיומה של האפליקציה. החברה מדגישה כי המערכות שלה - הנתמכות בבינה מלאכותית - מנטרות ומסירות 98% מהתוכן הפוגעני בצרפת עוד בטרם הן מדווחות כפוגעניות.

מעתה, הכדור עובר לידי התביעה בפאריס, שתכריע האם לשבור את החסינות המסורתית של רשתות חברתיות ולהניע הליך פלילי תקדימי נגד טיקטוק בנושא פגיעתן בנוער.