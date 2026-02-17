Boeing E-3 Sentry ( צילום: שאטרסטוק )

על רקע המתיחות הגואה בין ארצות הברית לאיראן, נראה כי וושינגטון מציבה את "כלי השחמט" האחרונים שלה על הלוח לקראת מהלך אפשרי. דיווחים אחרונים מצביעים על כך ששני מטוסי E-3 Sentry (AWACS) מדגמי B ו-C עזבו את בסיס חיל האוויר אלמנדורף באלסקה ועשו את דרכם מזרחה לעבר בסיס חיל האוויר מילדנהול בבריטניה.

תנועת המטוסים הללו נחשבת לאיתות משמעותי משום שהם מהווים נכס אסטרטגי חיוני לניהול זירת לחימה. אם תתרחש תקיפה או פעילות צבאית נגד איראן, המטוסים הללו יהיו הראשונים בשטח; הם יטוסו למשימות סיור ואיסוף מחוץ למרחב האווירי האיראני שעות לפני שכל מטוס אחר ימריא, כדי לספק תמונה מודיעינית מלאה.

ה-E-3 Sentry, הידוע בכינויו AWACS, הוא למעשה מכ"ם מעופף ומרכז פיקוד ושליטה נייד. המטוס מבוסס על שלדה משופרת של בואינג 707/320, ומסוגל לטוס מעל 9,000 ק"מ ולהישאר באוויר יותר מ-8 שעות ללא תדלוק. אך המאפיין הבולט ביותר שלו הוא כיפת המכ"ם המסתובבת המותקנת מעל גוף המטוס. קוטר הכיפה הוא כ-9 מטרים ועוביה כ-1.8 מטרים. היא מכילה מערכת מכ"ם המאפשרת מעקב מפני הקרקע ועד לסטרטוספירה, מעל יבשה או מים. המכ"ם מסוגל לזהות ולעקוב אחר מטוסים וטילים במרחק של מאות קילומטרים (מעל 375 ק"מ). אחד היתרונות הגדולים שלו הוא היכולת "להביט למטה" ולזהות מטוסים הטסים בגובה נמוך תוך סינון "רעשי קרקע" שמבלבלים מערכות מכ"ם אחרות. עבור חיל האוויר האמריקאי, ה-Sentry הוא הרבה יותר ממכ"ם; הוא המנהל של שדה הקרב. הוא בונה תמונה אווירית מלאה בזמן אמת ומשתף את הנתונים הללו עם מרכזי פיקוד, ספינות ואפילו ישירות לדרגים הגבוהים ביותר בוושינגטון.

צוות המשימה במטוס (המונה בין 13 ל-19 מומחים) מנהל חבילות תקיפה שלמות: הוא מכוון מטוסי קרב ומפציצים למטרותיהם, מנהל את תנועת מטוסי התדלוק והמל"טים, ומנטר את מערכות ההגנה האווירית של האויב. בניגוד למערכות מכ"ם קרקעיות נייחות, הניידות של המטוס מאפשרת לו לשנות מסלול במהירות בהתאם לצרכי השרידות והמשימה, מה שהופך אותו לקשה מאוד להשמדה.

לאורך יותר משלושה עשורים, ה-AWACS הוכיח את עצמו כעמוד השדרה של המבצעים האוויריים של ארה"ב ונאט"ו. הוא היה קריטי במבצעים כמו "סופה במדבר", שם ניהלו המטוסים למעלה מ-31,000 גיחות תקיפה אוויריות, ובמבצעים באפגניסטן ובעיראק. המטוסים הללו סיפקו הגנה אווירית על שמי ארה"ב מיד לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר ואפילו סייעו בתיאום פעולות הצלה לאחר סופות הוריקן קשות.

כעת, עם פריסתם המחודשת לכיוון אזור המתיחות, מטוסי ה-Sentry שוב ניצבים בחזית, מוכנים לספק את היתרון הטכנולוגי והפיקודי שארצות הברית זקוקה לו מול כל התפתחות בגזרה האיראנית.