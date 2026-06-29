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בעלת ברית אסטרטגית 

אזרבייג'ן בזעם חסר תקדים על ישראל - בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני

אזרבייג'ן מגנה בחריפות את הכרת ישראל ברצח העם הארמני ומכנה אותה "עיוות של עובדות היסטוריות" | בעלת הברית מהקווקז מזהירה כי המהלך הישראלי מעמיק שסעים ומערער את היציבות האזורית (חדשות בעולם)

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נשיא אזרבייג'ן ונשיא טורקיה (צילום: שאטרסטוק )

ביום ראשון, ה-28 ביוני 2026, קיבלה ממשלת ישראל החלטה היסטורית ודרמטית: הכרה רשמית ברצח העם הארמני.

אולם, התגובה מהצד האזרי לא איחרה לבוא והיא חריפה מתמיד. משרד החוץ של אזרבייג'ן פרסם הודעה רשמית המביעה "דאגה עמוקה" מהמהלך הישראלי, תוך שהוא מכנה את האירועים "מה שקרוי רצח העם הארמני". בבאקו טוענים כי החלטת הממשלה בירושלים מהווה "עיוות של העובדות ההיסטוריות סביב אירועי 1915".

האזרים לא חסכו בביקורת וטענו כי ישראל צמצמה סוגיה היסטורית מורכבת לכדי "החלטה פוליטית" חסרת בסיס משפטי או אקדמי איתן.

לטענתם, המהלך הישראלי אינו תורם לפיוס או להבנה הדדית בין המדינות, אלא להיפך – הוא מעמיק את השסעים הקיימים ומערער את המאמצים להשגת שלום ויציבות מתמידים באזור.

בהודעה הרשמית קראה אזרבייג'ן לישראל לחזור בה מההחלטה, תוך שהיא מדגישה את מחויבותה שלה ל"אמת היסטורית" ולעקרונות המשפט הבינלאומי.

תליית ארמנים

ישראל מצטרפת כעת לשורה של 32 מדינות החברות באו"ם, בהן ארה"ב, גרמניה ורוסיה, שכבר הכירו רשמית ברצח העם.

בעוד שבירושלים חוגגים את המהלך כתיקון מוסרי היסטורי, באזרבייג'ן רואים בכך פגיעה ביחסים הבילטראליים. כעת נותר לראות האם הקריאה האזרית לבחינה מחודשת של ההחלטה תוביל למשבר עמוק יותר בין המדינות, או שמא השותפות האסטרטגית ארוכת השנים תצליח לשרוד את הטלטלה ההיסטורית הזו.

טורקיהשואהרגפ טאיפ ארדואןאזרבייג'ןרצח העם הארמני

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למאי נפקא מינא? מה הם יפסידו מכך??
מי יודע

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