ביום ראשון, ה-28 ביוני 2026, קיבלה ממשלת ישראל החלטה היסטורית ודרמטית: הכרה רשמית ברצח העם הארמני.

אולם, התגובה מהצד האזרי לא איחרה לבוא והיא חריפה מתמיד. משרד החוץ של אזרבייג'ן פרסם הודעה רשמית המביעה "דאגה עמוקה" מהמהלך הישראלי, תוך שהוא מכנה את האירועים "מה שקרוי רצח העם הארמני". בבאקו טוענים כי החלטת הממשלה בירושלים מהווה "עיוות של העובדות ההיסטוריות סביב אירועי 1915".

האזרים לא חסכו בביקורת וטענו כי ישראל צמצמה סוגיה היסטורית מורכבת לכדי "החלטה פוליטית" חסרת בסיס משפטי או אקדמי איתן.

לטענתם, המהלך הישראלי אינו תורם לפיוס או להבנה הדדית בין המדינות, אלא להיפך – הוא מעמיק את השסעים הקיימים ומערער את המאמצים להשגת שלום ויציבות מתמידים באזור.

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בהודעה הרשמית קראה אזרבייג'ן לישראל לחזור בה מההחלטה, תוך שהיא מדגישה את מחויבותה שלה ל"אמת היסטורית" ולעקרונות המשפט הבינלאומי.