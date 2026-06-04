הקהילה היהודית הספרדית בבאקו, בירת אזרבייג'ן, קיימה השבוע הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת המקומי. הספר, שנכתב בהידור רב, נתרם בעילום שם על ידי אחד מבני הקהילה, יליד העיר, אשר ביקש להקדיש את תרומתו לחיזוק חיי הדת והמסורת במקום.

במעמד הכנסת ספר התורה השתתפו רבים מחברי הקהילה, מבוגרים וילדים, שליוו את התהלוכה בשירה ובריקודים ברחובות הסמוכים לבית הכנסת. האירוע היווה ציון דרך משמעותי עבור הקהילה הספרדית ועבור כלל הקהילות היהודיות במדינה, המציינות את המשך הפיתוח והביסוס של מוסדות הדת באזרבייג'ן.

"הלב שלנו בירושלים"

בדברים שנשא במהלך המעמד, התייחס רב הקהילה, הרב זמיר איסייב, למשמעות האירוע ולמצבם של יהודי המדינה. "אנחנו אמנם כאן באזרבייג'ן, אך הלב שלנו בירושלים, בארץ ישראל", אמר הרב. "אנחנו נמצאים כאן בשליחות כדי לחבר ולהרבות באחדות בינינו, בין כלל יהודי אזרבייג'ן".

הרב איסייב הביע הוקרה לנשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, שלדבריו "במשך שנים רבות מוביל קו של גיבוי מלא ליהודים". "דווקא כאן יש אפס אנטישמיות, ודווקא כאן יש מקום לכל הדתות, המגזרים והקבוצות", הדגיש. "הקהילה היהודית פה פורחת ומלבלבת, והכנסת ספר התורה הזו היא סמל מובהק לשגשוג חיי היהודים באזרבייג'ן".

קריאה לאירופה

הרב איסייב התייחס גם למגמות האנטישמיות המסתמנות ברחבי העולם. "כל העולם, ובעיקר אירופה ואפילו ארצות הברית, צריכים ללמוד מאזרבייג'ן כיצד יהודים יכולים לחיות בשלווה ובנחת, מתוך גיבוי מלא של אחיהם האזרבייג'נים", הצהיר.

דבריו של הרב איסייב משקפים את המציאות הייחודית של יהודי אזרבייג'ן, שנהנים מתמיכה וביטחון מצד השלטונות המקומיים. כזכור, לפני מספר חודשים ציינה המדינה את זכרו של אלברט אגרונוב, הלוחם היהודי שהפך לסמל לאומי באזרבייג'ן, כאשר הרב איסייב הגיע יחד עם תלמידי בית הספר היהודי לתפילה סמוך לקברו.

ביקור דיפלומטי גרמני

במקביל לאירוע הפנים-קהילתי, אירחה הקהילה היהודית בבאקו ביקור רשמי של שגריר גרמניה באזרבייג'ן, ד"ר ראלף הורלמן. את הביקור ליווה רבה של הקהילה, הרב זמיר איסייב, והוא התמקד בחיזוק יחסי הידידות ובמאמצים המשותפים לשימור החיים היהודיים והמאבק באנטישמיות.

השגריר סייר במוסדות הקהילה, נפגש עם נציגיה ושמע סקירה על פעילותם. ראשי הקהילה הודו לשגריר על תשומת הלב והיחס החם כלפי הקהילה היהודית הספרדית בבאקו, והדגישו את חשיבות המשך שיתוף הפעולה והכבוד ההדדי בין המדינות.