פרופ' אפרים ענבר ( צילום: פלאש 90 )

על רקע החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, נשמעת ביקורת חריפה מצד גורמים בקהילה היהודית באזרבייג'ן ומצד מומחים ישראלים למדיניות חוץ. המהלך, שאושר פה אחד בממשלה ביוזמת שר החוץ גדעון סער, מעורר חששות כבדים מפגיעה ביחסי ישראל עם אחת מבעלות בריתה האסטרטגיות החשובות ביותר.

פרופ' אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומומחה ליחסי ישראל-טורקיה, הגדיר את ההחלטה כ"טעות ילדותית וקטנונית" שעלולה לגבות מישראל מחיר מדיני כבד. בריאיון ל"קול ברמה" הבהיר ענבר כי ההחלטה נראית כניסיון "להכות בטורקים", אך בפועל עלולה לפגוע דווקא באזרבייג'ן, שאותה הגדיר כ"נכס אסטרטגי" וכמדינה המקיימת עם ישראל ברית עמוקה בתחומי הביטחון, האנרגיה והיחסים האזוריים. "מדיניות חוץ לא מתנהלת מנקמנות" לדברי פרופ' ענבר, מדיניות חוץ אינה צריכה להתנהל מתוך נקמנות היסטורית, אלא על בסיס אינטרסים עכשוויים. "אם ישראל מבקשת לפעול מול טורקיה, עליה לעשות זאת בשקט ובשכל", ציין, "ולא באמצעות מהלכים הצהרתיים שעלולים להרחיק גורמים מתונים ולפגוע בידידות אסטרטגיות". סנדוויץ' אוקראיני: שכירי החרב הזרים של פוטין מעדיפים כניעה על מוות דני שפיץ | 13:09 הוויראלי של הקיץ: כך תהפכו אבטיח קפוא לגלידה חלומית תוך שניות דני שפיץ | 12:28 המומחה הדגיש כי אזרבייג'ן מהווה נכס אסטרטגי חיוני לישראל, ושיתוף הפעולה ההדוק בין שתי המדינות בתחומי הביטחון והאנרגיה אינו ניתן להחלפה בקלות. לדבריו, פגיעה ביחסים עם באקו עלולה להשפיע לרעה על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של ישראל באזור. ראשי הקהילות היהודיות: "סוגיות היסטוריות לא צריכות להפוך להחלטות פוליטיות" במקביל לביקורת המומחים, פנו ראשי שלוש הקהילות היהודיות באזרבייג'ן לחברי הכנסת בקריאה דחופה שלא לתמוך ביוזמות להכרה ברצח העם הארמני. על הפנייה חתומים יו"ר קהילת יהודי ההרים בבאקו מיליך יבדאייב, יו"ר הקהילה האשכנזית אלכסנדר שרובסקי ויו"ר הקהילה הספרדית הרב זמיר איסאייב.

האירוע באזרבייג'ן ( צילום: הקהילה היהודית באקו )

בפנייתם טענו ראשי הקהילות כי סוגיות היסטוריות מורכבות צריכות להיבחן בידי חוקרים והיסטוריונים, ולא להפוך להכרעות פוליטיות. לדבריהם, מהלך כזה עלול לפגוע באמון בין ירושלים לבאקו, בתקופה רגישה שבה נמשכים המאמצים לקדם שלום בין אזרבייג'ן לארמניה.

הרב זמיר איסאייב חיזק את המסר בריאיון ל-JNews ומסר כי "סוגיות היסטוריות אינן צריכות להפוך להחלטות פוליטיות". לדבריו, הכרעות כאלה עלולות להפוך מחלוקות היסטוריות לכלי בזירה המדינית, במקום להותיר אותן למחקר מקצועי ולדיון היסטורי.

הרב הדגיש כי יהודי אזרבייג'ן חיים במשך דורות במדינה בביטחון ובחופש דת מלא, וציין את שיתוף הפעולה ההדוק בין באקו לירושלים. "אזרבייג'ן היא מידידותיה הנאמנות של ישראל", כתב במכתבו לחברי הכנסת, תוך קריאה להביא בחשבון את השלכות המהלך על הקהילה היהודית במדינה.

גינוי רשמי מבאקו

הביקורת מצד פרופ' ענבר ומצד הקהילות היהודיות באזרבייג'ן מצטרפת לגינוי הרשמי שפרסמה באקו לאחר החלטת הממשלה. באזרבייג'ן טענו כי מדובר במהלך הפוגע ביחסים עם ישראל, וקראו לירושלים לשקול מחדש את ההחלטה.

יצוין כי גם ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נמנע מלברך על החלטת ישראל, ואמר כי ארצו מתנגדת להפיכת סוגיית רצח העם הארמני לכלי פוליטי. התגובה המאופקת מארמניה מדגישה את המורכבות של המהלך הישראלי, שעורר ביקורת משני צדי הסכסוך ההיסטורי.