המשבר הגרעיני הנוכחי מקבל תפנית דרמטית: בצל הכרזות הדדיות בין וושינגטון למוסקבה, הציבה ארה"ב מפציצי B-52 בעלי יכולת גרעינית בבסיס מורון שבספרד. הצעד - שנועד להקרין עוצמה ולחזק את ההרתעה, במיוחד כלפי רוסיה - מסמן עליית מדרגה באיומים ההדדיים. המפציצים צפויים לקיים תרגילים משותפים עם פינלנד, ליטא ושבדיה ולשדר מסר ברור: נאט"ו מגינה על חזיתה המזרחית מול כל תרחיש.

המהלך האמריקאי התרחש שעות לאחר שהקרמלין הצהיר כי הוא בוחן חידוש ניסויי נשק גרעיני, כמענה ישיר למהלכים דומים מצד הממשל האמריקני. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה לגורמי הביטחון להכין תוכניות לניסויים, כאשר הוא מזהיר מפני "צעדי תגובה חמורים" אם ארה"ב תבצע ניסויים - לראשונה מזה יותר מ-30 שנה. נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, מנגד, הצהיר לאחרונה כי "הורה לחדש את הניסויים הגרעיניים - בדיוק כפי שעושות מדינות אחרות", והאשים את סין ורוסיה בביצוע ניסויים נסתריים.

בתגובה להתנהלות הקיצונית התכנסה מועצת נאט"ו, והמזכ"ל מארק רוטה הדגיש: "פוטין חייב לדעת שמלחמה גרעינית אינה מנוצחת ולעולם אסור להילחם בה". לדעתו, תרגילי ההרתעה הגרעינית של נאט"ו מעניקים ביטחון לאזרחי אירופה, ואף ציין כי "אין מקום לפאניקה - נאט"ו שומרת על הרתעה מובהקת". במקביל, מזכיר האנרגיה האמריקאי ניסה להפחית את המתיחות, וטען כי הניסויים המתוכננים הם תת-קרקעיים וללא פיצוץ גרעיני מלא, אולם טראמפ הצהיר כי לא יהסס להחזיר את אמריקה "לעידן הניסויים" אם רוסיה תעשה זאת.

הקואליציה המערבית עוקבת מקרוב אחר צעדי הרוסים והצהרותיהם, תוך שהיא מקפידה להפגין נוכחות אסטרטגית משמעותית לאורך גבולות המזרח. נוכחות מפציצי B-52 מהווה איתות ברור - אך גם תזכורת לכמה דק הגבול בין הרתעה סמלית להסלמה מוחשית. בעוד הדיפלומטיה נמשכת מאחורי הקלעים, מומחי ביטחון מזהירים: כל תמרון או הצהרה בלתי מרוסנת עשויים להצית משבר גרעיני גלובלי.