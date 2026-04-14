כך זוכרים באזרבייג׳ן את השואה: 'הברית עם ישראל נכתבה בדם'

יום השואה באזרבייג'ן ( באדיבות: מזכירות הקהילה היהודית בבאקו )

בעוד המזרח התיכון שרוי במתיחות ביטחונית חסרת תקדים, ציינה היום (שלישי) הקהילה היהודית בבאקו, בירת אזרבייג'ן, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס מרגש שחיבר בין העבר לעתיד. האירוע, שכלל תפילות וכינוסי חיזוק, שלח מסר ברור לעבר טהרן: ההיסטוריה המשותפת של הצלת חיים היא הבסיס לברית האסטרטגית בין אזרבייג'ן לישראל.

הרב זמיר איסייב, רבה של הקהילה הספרדית בבאקו, עמד במרכז הטקס והעלה את סיפורם של 55 אלף היהודים שמצאו מקלט בטוח באזרבייג'ן במהלך מלחמת העולם השנייה, כשנמלטו מציפורני הנאצים. "באותם ימים אפלים, כשהעולם עמד מנגד, העם האזרבייג'ני פתח את בתיו ואת ליבו", מסר הרב איסייב בדבריו. "55 אלף מאחינו ניצלו בזכות חסידי אומות עולם מקומיים שחלקו איתם את פת הלחם האחרונה", הבהיר הרב. "הקשר הזה, שנכתב בדם ובהצלת חיים, הוא היסוד לברית הבלתי ניתנת לניתוק שאנו רואים היום בין באקו לירושלים". הרב איסייב הקדיש חלק נרחב מדבריו למתיחות הביטחונית הנוכחית ולתוקפנות של המשטר בטהרן. הוא חיבר בין הניסיונות להשמיד את העם היהודי בשואה לבין השאיפות ההרסניות של איראן כיום, תוך שהוא מדגיש כי אזרבייג'ן וישראל ניצבות כתף אל כתף מול אותו אויב.

"אנחנו ניצבים היום מול אויב שחולק את אותה אידיאולוגיה רצחנית של צוררי העבר", ציין הרב. "איראן אינה מאיימת רק על ישראל, היא מהווה סכנה ישירה ליציבות האזור ולערכים של אזרבייג'ן. אך עלינו לזכור – 'נצח ישראל לא ישקר'. כפי ששרדנו את השואה וקמנו מעפר, כך נעמוד איתנים מול השלוחות של איראן".

במהלך הטקס הודגש כי דווקא בתקופה זו, כשישראל נלחמת בחזיתות רבות נגד ציר הרשע האיראני, הקשר עם אזרבייג'ן הופך למשמעותי יותר מתמיד. שיתוף הפעולה הביטחוני והתמיכה ההדדית נתפסים בקהילה היהודית לא רק כצורך אסטרטגי, אלא כחובה מוסרית.

הרב הוסיף בנימה של אמונה: "האויבים המשותפים שלנו מנסים להפחיד אותנו, אך הם שוכחים שמאחורי הברית בין המדינות, עומדת השגחה עליונה. האמונה שלנו היא הכוח שמחזיק אותנו. מי שרוצה להפיץ חושך וטרור – סופו להיעלם, כפי שנעלמו כל אלו שניסו להשמידנו בעבר".

כידוע, הקהילה היהודית באזרבייג'ן ממשיכה לפעול בשגרה יחסית למרות הקרבה הגיאוגרפית לאיראן. כפי שדיווחה 'כיכר השבת' לאחרונה, מוסדות הקהילה פועלים כרגיל, ובני הקהילה מדווחים על תחושת ביטחון יחסית בזכות כוחות הביטחון המקומיים.

הטקס בבאקו מדגיש את הייחודיות של אזרבייג'ן כמדינה מוסלמית המקיימת יחסים חמים עם ישראל ומנציחה את השואה באופן רשמי, תוך שהיא מהווה שותפה אסטרטגית מול האיומים האיראניים. הזיכרון ההיסטורי של הצלת היהודים במלחמת העולם השנייה ממשיך לעצב את הברית בין שתי המדינות גם בימינו.

