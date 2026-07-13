עדויותיהם של הניצולים ובני המשפחה של נפגעי השריפה בבנגקוק חושפות את רגעי חוסר האונים והמנוסה ההמונית בשריפה הקטלנית שהתרחשה הלילה בבר בבנגקוק. קרובי המשפחה שהתקבעו מחוץ למכון לרפואה משפטית שיתפו את 'רויטרס' בניסיונות החילוץ וברגעים שבהם נותק הקשר עם יקיריהם.

קווודון פונגפאני, שעבד כמלצר במקום, סיפר כי ניסה להשתמש במטף כיבוי כדי להגיע לאחיו בן ה-21 שנלכד במבנה. פונגפאני תיאר את המתרחש בפנים וציין כי "שמעתי אנשים צורחים. רציתי ללכת לעזור לאחיי אבל לא יכולתי להיכנס. היה עשן, אבק, חום".

אוסה טדסרי, בת 41, ניצלה מהאש לאחר שיצאה מהבר לרחוב דקות ספורות לפני פרוץ הדליקה, אך איבדה שניים מחבריה. טדסרי שחזרה את רגע הפיצוץ ואמרה כי "היה בום – בום מהיר מאוד... לא הייתה שום דרך לצאת בכלל". היא הוסיפה: "איבדתי את השפיות. זה היה נראה כאילו היא ישנה".

בין המשפחות שהמתינו לזיהוי הגופות הייתה ג'נסודה טנלה, אמו של זמר הלהקה שהופיע בבר באותו ערב. טנלה פנתה לנוכחים בבכי ואמרה: "אם מישהו מצא את הבן שלי בכל בית חולים, אנא הודיעו לי. יש לי רק בן אחד".

האם הוסיפה כי בנה בחר לעסוק במוזיקה כדי לסייע לה בפרנסה וציינה כי "הוא לא הצליח לסיים את בית הספר המקצועי שלו אז הוא פנה לשירה. אמרתי לו שהוא צריך לנסות את זה. הייתי בחובות... והוא הצליח לשלם אותם עבורו".

המוזיקאי סאקון מיפליאן, שחברו לקלידן הלהקה נספה גם הוא באירוע, קרא להגברת הפיקוח על פתחי המילוט במקומות הבילוי. מיפליאן אמר כי "כמוזיקאי, אני מזועזע מאוד. זה יהיה טוב אם למקומות יהיו יציאות מרובות. מוזיקאים מנגנים כדי להרוויח כסף עבור המשפחות שלהם, אף אחד מאיתנו לא רצה לסבול אבדות כאלה".

קניאוואן בונרואנגת'ונג, שאחיה בן ה-23 עבד כמלצר במקום במשך חודש בלבד ונחנק למוות, שחזרה את קבלת הידיעה. בונרואנגת'ונג סיפרה כי "ראיתי את החדשות אז המשפחה שלי אמרה לי לבוא ולבדוק את זה. הוא נחנק. אמא שלי עצובה מאוד. זה לא היה צריך לקרות".

העדויות הללו מגיעות בעקבות השריפה שפרצה בלילה שבין ראשון לשני בבר "רונג ביר נא לאט פראו" בבירת תאילנד, שבה נספו לפחות 27 בני אדם ויותר מ-70 נפצעו. משטרת בנגקוק חוקרת חשד לרשלנות חמורה, לאחר שממצאים ראשוניים העלו כי יציאות החירום במקום היו חסומות וכי הדליקה נגרמה ככל הנראה מקצר חשמלי במזגן.