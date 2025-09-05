כיכר השבת
"פרויקט בהיקף 437 מיליון פאונד" | יצירתו של אמן הרחוב האנונימי הנודע תועבר למוזיאון הבריטי 

מהרחוב הסוער של לודגייט היל ועד לאולמות המוזיאון החדש בסמית'פילד: יצירת הפיראנות של בנקסי - שהפכה את תיבת השמירה המשטרתית למופע חי ונועז - עוברת לשימור ולהצגה ציבורית כחלק מפרויקט תרבותי בהיקף 437 מיליון פאונד, שמבקש לאחד בין אמנות רחוב עכשווית לבין סיפור רב־דורי של עיר עולמית | בכך לונדון מסמנת מהלך אסטרטגי לחיבור בין עבר מפואר, הווה אורבני ותשתית תרבותית בינלאומית שתמשוך מיליוני מבקרים  (בעולם)

יצירת הרחוב שמועברת למוזיאון (צילום: Banksy's piranha artwork)

יצירתו של בנקסי, האמן האנונימי המפורסם, שעיטרה אשתקד תיבת שמירה של משטרת העיר בלודגייט היל והפכה לאקווריום פופ מרהיב עם דגים טורפים, עוברת בימים אלו לאחסון בטוח לפני הצגתה הקבועה במוזיאון לונדון החדש שייפתח ב-2026 בסמית'פילד. ההעברה מסמלת לא רק שמירה על יצירה ייחודית, אלא גם הצהרה על התחדשות תרבותית.

בנקסי הוא אמן רחוב, צייר ואקטיביסט חברתי בריטי, שנודע בעיקר בזכות אמנות גרפיטי פוליטית, סאטירית וביקורתית, וזהותו נותרה עד היום בגדר מסתורין למרות הצלחתו בעולם. עבודותיו מאופיינות בטכניקת שבלונות ייחודית ומסרים שנעים בין ביקורת על תרבות הצריכה והקפיטליזם, דרך התנגדות למיליטריזם ועד עידוד לחשיבה עצמאית וחברתית.

עבודת הפירנה הייתה אחת מתוך סדרת בעלי החיים שייצר בנקסי בלונדון בקיץ 2024, אשר הפכה לאטרקציה מיידית לעשרות אלפי תושבי העיר ולתיירים, לאחר שהאמן אישר את האותנטיות של היצירה ברשתות החברתיות. ועדות התרבות בעיריית לונדון קיבלה החלטה אסטרטגית להשקיע בהשגת היצירה ולשלב אותה באוסף המוזיאון כחלק מיוזמת "Destination City" שמטרתה לבסס את הרובע כשם בינלאומי לאומנות וחוויה עירונית.

היצירה תוצג לציבור בחינם, והיא מהווה את עבודת אמנות הרחוב הראשונה של בנקסי שנכנסת לאוסף רשמי של מוזיאון עירוני בלונדון, לצד שבעה מיליון פריטים נוספים המספרים את סיפורה העתיק של העיר. האוסף החדש יתעד את המסע התרבותי מלונדון הרומית ועד לאמנות הרחוב בת זמננו.

מדובר בפרויקט בהיקף 437 מיליון פאונד, עם השקעה עירונית של 222 מיליון פאונד וצפי ל-2 מיליון מבקרים בשנה ויצירת למעלה מ-1,500 משרות חדשות בסביבה. בתהליך איחסון והעברת היצירה תרמה עיריית לונדון לגיבוש זהות תרבותית-עירונית, כאשר עתידה של העבודה מובטח ותהיה נגישה לדורות הבאים. בפרויקט זה יש תרומה משמעותית גם לכלכלת העיר, לצד חיזוק מוסדות התרבות דוגמת הברביקן.

בנקסי, שעבודות רבות שלו הוסרו או ניזוקו ברחבי העיר, זוכה כאן לשימור מקצועי שיבטיח לדגי הפירנה מקום של כבוד בלב לונדון. בכך מתווספת שכבה חדשה ומשמעותית לנוף התרבותי של המטרופולין - שמוזיאון לונדון החדש עתיד להוביל ליצירת חיבורים בין עבר, הווה ועתיד תרבותי, ולהפוך לאבן שואבת לתושבים ולמבקרים מכל העולם.

