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"פריצת מחסום דובית"

צפו: הפורץ הערמומי שטיפס על הגדר הותיר את השוטרים בהלם

דוב טיפס על גדר תחנת משטרה בקאסל רוק, קולורדו, ככל הנראה בחיפוש אחר מזון | תיעוד ממצלמות האבטחה תפס את האירוע הנדיר (מעניין)

הדוב מטפס על גדר החנייה בתחנת המשטרה
הדוב מטפס על גדר החנייה בתחנת המשטרה| צילום: צילום: crpoliceco

משטרת קאסל רוק שבקולורדו פרסמה תיעוד ממצלמות אבטחה שבו נראה דוב מטפס מעל גדר תיל ונכנס למגרש החניה של תחנת , במהלך סוף השבוע האחרון.

בהודעה שפרסמה המשטרה ברשתות החברתיות נכתב בהומור כי מדובר ב"פריצת מחסום דובית", כאשר הדוב טיפס מעל הגדר "לפני שערך בדיקת שטח קצרה באמצעות כפותיו".

לפי המשטרה, נראה שהדוב חיפש מזון באזור, אך לאחר שלא מצא "סלי פיקניק, חטיפים שהושארו ללא השגחה או צרכים דוביים אחרים", הוא המשיך בדרכו ועזב את המקום.

בהודעת המשטרה סיכמו כי "למרות שהביקור של האורח הפרוותי היה קצר, זו תזכורת טובה לכך שמפגשים עם חיות בר הם חלק רגיל מהחיים בקאסל רוק".

משטרהפריצהתיעודגדרדובים

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