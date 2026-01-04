ברלין התעוררה בבוקר שבת למציאות קשה ומתוחה, כאשר כ-50,000 משקי בית וכ-2,200 עסקים ברובע ליכטרפלדה שבדרום-מערב העיר נותקו בבת אחת מרשת החשמל והתקשורת. האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר שריפה פרצה בכבלי מתח גבוה על גשר הסמוך לתחנת כוח מקומית. צוותי הכיבוי השתלטו על הלהבות, והמשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה מכוונת.

הדרמה מתרחשת בשיאו של חורף גרמני קשוח, כששלג כבד מכסה את הרחובות והטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס. בשל הנזק הכבד לכבלים, הרשויות הודיעו כי עשרות אלפי תושבים ייאלצו להישאר ללא חשמל וחימום עד ליום חמישי הקרוב.

מעבר למצוקה המיידית, צל כבד מרחף מעל האירוע: גרמניה נמצאת בחודשים האחרונים בכוננות עליונה מפני פעולות חבלה וסבוטז' בתשתיותיה הלאומיות, המיוחסות לגורמים זרים ובראשם רוסיה. החשש הוא כי פגיעה מכוונת כזו בלב הבירה הגרמנית אינה מקרית, אלא חלק ממגמה רחבה יותר של ערעור היציבות האירופית. בעבר נטלו קבוצות אנרכיסטיות אחריות על אירועים דומים, אך כעת גורמי הביטחון בוחנים האם מדובר בהסלמה של איומים מדינתיים.

כעת, כ-160 שוטרים פועלים בזירה וניידות מצוידות ברמקולים עוברות בין השכונות החשוכות, קוראות לתושבים המבוהלים למצוא מחסה אצל חברים ולחסוך בסוללות הטלפונים. במדינה שחוששת מהפיכת האנרגיה לכלי נשק, החשיכה בברלין מרגישה כמו הרבה יותר מסתם תקלה טכנית.