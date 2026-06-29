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הכי מביך שיש: ביידן איבד את זה דקות לאחר שלעג לטראמפ | צפו

נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן נראה כשהוא מתקשה למצוא את דרכו מהבמה באירוע במרילנד, דקות לאחר שלעג לטראמפ: "הוא לוזר"

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ביידן המבולבל לאחר הנאום הדורסני
ביידן המבולבל לאחר הנאום הדורסני| צילום: צילום: פוקס ניוז

נשיא ארה״ב לשעבר ג׳ו ביידן נראה בסוף השבוע האחרון כשהוא מתקשה מעט להתמצא על הבמה לאחר נאום תוקפני שנשא בכנס של המפלגה הדמוקרטית במרילנד.

בתיעוד מהאירוע נראה ביידן עוצר, מביט לעבר הקהל ומחפש לכאורה את כיוון היציאה, עד שלבסוף קיבל הכוונה וירד מהבמה.

במהלך הנאום עצמו מתח ביקורת חריפה על נשיא ארה״ב ואמר: "וואו, איזה לוזר".

ביידן גם קרא לדמוקרטים להתאחד ולהיאבק: "בואו נקום ונילחם חזרה".

האירוע מצטרף לתקרית דומה מוקדם יותר החודש בטקס פתיחת מרכז אובמה בשיקגו, שם נשאר ביידן על הבמה לאחר סיום האירוע וקרא: "איפה הנכדה שלי?", עד שאשתו ג׳יל ביידן ניגשה אליו והובילה אותו החוצה.

ביידן, בן 83, מופיע פחות ופחות בציבור מאז פרישתו מהמרוץ לנשיאות ב-2024, ובשבועות האחרונים דווח כי הוא מקבל טיפול רפואי בעקבות סרטן ערמונית מתקדם.

ארה"בדונלד טראמפג'ו ביידןתיעודמבוכה

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זה ממש לא נכון!! הוא סיים לנאום ובמתינות שאל ללא מילים את אנשי הצוות מאיזה כיוון עליו לרדת. זה אלף בית כשאתה מתנהל בתוך הפקה מאורגנת!!גיל 83 הוא לא סוף החיים, עם כל הכבוד!!! מה שכן, חבל שהוא ירד לרמת השמצות כמו טרמפ.
מיכל

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