הכי מביך שיש: ביידן איבד את זה דקות לאחר שלעג לטראמפ | צפו

נשיא ארה״ב לשעבר ג׳ו ביידן נראה בסוף השבוע האחרון כשהוא מתקשה מעט להתמצא על הבמה לאחר נאום תוקפני שנשא בכנס של המפלגה הדמוקרטית במרילנד.

בתיעוד מהאירוע נראה ביידן עוצר, מביט לעבר הקהל ומחפש לכאורה את כיוון היציאה, עד שלבסוף קיבל הכוונה וירד מהבמה.

במהלך הנאום עצמו מתח ביקורת חריפה על נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ואמר: "וואו, איזה לוזר".

ביידן גם קרא לדמוקרטים להתאחד ולהיאבק: "בואו נקום ונילחם חזרה".

האירוע מצטרף לתקרית דומה מוקדם יותר החודש בטקס פתיחת מרכז אובמה בשיקגו, שם נשאר ביידן על הבמה לאחר סיום האירוע וקרא: "איפה הנכדה שלי?", עד שאשתו ג׳יל ביידן ניגשה אליו והובילה אותו החוצה.

ביידן, בן 83, מופיע פחות ופחות בציבור מאז פרישתו מהמרוץ לנשיאות ב-2024, ובשבועות האחרונים דווח כי הוא מקבל טיפול רפואי בעקבות סרטן ערמונית מתקדם.