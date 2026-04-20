בזוס משאיר אבק למאסק: הטיל כבש את הים, אך הלך לאיבוד בחלל

בבוקר יום ראשון, ה-19 באפריל 2026, עולם החלל עצר את נשמתו כאשר חברת Blue Origin של ג'ף בזוס שיגרה את טיל ה-New Glenn הענק למשימתו השלישית (NG-3). הפעם, לא היה מדובר בעוד שיגור שגרתי: לראשונה בתולדות החברה, נעשה שימוש חוזר במשגר (בוסטר) שכבר טס בעבר – צעד קריטי במרוץ הצמוד מול SpaceX של אילון מאסק.

ג'ף בזוס שיתף תיעוד עוצר נשימה שבו נראה השלב הראשון של הטיל מבצע "נחיתה נקייה" ומדויקת להפליא על ספינת ההחלמה "ג'קלין" בלב האוקיינוס האטלנטי. בסרטון ניתן לראות את שלב בעירת הנחיתה שמביא את המשגר העצום, שגובהו כמעט 100 מטרים, למגע רך עם הסיפון כשש דקות לאחר ההפרדה. מאחורי הקלעים של "מרוץ המיליארדרים" בחלל התחרות היצרית בין ג'ף בזוס לאילון מאסק היא הרבה יותר ממאבק על אגו; מדובר בשינוי פרדיגמה היסטורי בדרך שבה האנושות ניגשת לחלל. המרוץ החל בתחילת המילניום: בזוס הקים את Blue Origin בשנת 2000, בעוד מאסק הקים את SpaceX שנתיים לאחר מכן, ב-2002. בעוד מאסק הציב חזון שאפתני של התיישבות על מאדים והוזלת עלויות דרמטית, בזוס נקט בגישה הדרגתית המתמקדת בבניית תשתית לחיים ועבודה בחלל, עם דגש חזק על הירח.

החידוש המהפכני ששתי החברות הביאו לענף הוא השימוש החוזר. עד להגעתן, טילים היו מוצרים חד-פעמיים שהושמדו לאחר שיגור בודד – מה שהפך את הטיסה לחלל ליקרה להחריד. היכולת להנחית משגרים אנכית, היא המפתח להוזלת עלויות בשיעור של פי עשרה ואף יותר.

כיום, שתי הענקיות מתחרות על שלושה מישורי מפתח:

חוזי נאס"א (תוכנית ארטמיס): מאבק ישיר על פיתוח הנחתות שיחזירו אסטרונאוטים לירח. חוזים ביטחוניים: אספקת שירותי שיגור עבור לווייני ביון וביטחון לאומי של ארה"ב. לווייני אינטרנט: SpaceX מובילה עם רשת Starlink המונה אלפי לוויינים, בעוד Blue Origin מקדמת רשתות מתחרות כמו Project Sunrise ו-TeraWave.

הנחיתות המרהיבות בלב ים הפכו ל"אישו" מרכזי כי הן ההוכחה הניצחת להצלחה הנדסית וכלכלית. כל משגר שנוחת בשלום חוסך עשרות מיליוני דולרים ומאפשר קצב שיגורים מהיר שמשאיר את סוכנויות החלל הממשלתיות מאחור.

בחזרה לטיל של בזוס

למרות ההישג הפנומנלי בהחזרת המשגר לשימוש חוזר, יכולת שנועדה לאפשר לכל משגר לטוס לפחות 25 פעמים - המשימה הסתיימה בטעם חמוץ-מתוק. המטען המרכזי, לוויין ה-BlueBird 7 של חברת AST SpaceMobile שנועד לספק אינטרנט ישירות לטלפונים ניידים, שוחרר למסלול שגוי.

זמן קצר לאחר השיגור, אישרה הבחרה כי הלוויין אמנם פועל ומתקשר, אך הגובה שבו הוא נמצא נמוך מדי מכדי לאפשר לו לשמור על מסלולו באמצעות המנועים שעל סיפונו. כתוצאה מכך, הלוויין העצום, שגודל האנטנה שלו מגיע ל-223 מ"ר, צפוי להישרף באטמוספירה בזמן הקרוב.