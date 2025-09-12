דרמה בברזיל: למעלה מ-27 שנות מאסר לנשיא לשעבר בולסונארו

בית המשפט העליון בברזיל הרשיע את הנשיא לשעבר, ז'איר בולסונארו, בתכנון ניסיון הפיכה לאחר ההפסד שלו בבחירות 2022 לנשיא המכהן לולה דה סילבה. הרכב השופטים כלל חמישה שופטים, ארבעה שופטים הרשיעו את הנשיא ואחד התנגד להרשעה.

בית המשפט גזר על הנשיא לשעבר לא פחות מ-27 שנות מאסר. בברזיל מציינים כי בולסונארו הוא הנשיא הראשון בתולדות ברזיל שמורשע בניסיון לפגוע בדמוקרטיה הברזילאית. בעקבות ההרשעה, בולסונארו לא יוכל להתמודד לתפקיד ציבורי עד שנת 2060.

בפסק הדין של השופטים הוחלט להרשיע את הנשיא לשעבר בעבירות של לקיחת חלק בארגון פשיעה; תכנון הפיכה; ניסיון לבטל את הדמוקרטיה באופן אלים; פגיעה ברכוש ממשלתי ופגיעה בנכסי תרבות.

כרמן לוסיה, השופטת המרכזית בתיק, התבטאה כי המשפט ""מפגיש את העבר, ההווה והעתיד של ברזיל". לדבריה: "היו שפע של ראיות לכך שבולסונארו פעל במטרה לפורר את הדמוקרטיה ואת מוסדותיה".

עורכי דינו של הנשיא לשעבר הודיעו כי בכוונתם לערער על ההחלטה בפני ההרכב המלא של בית המשפט העליון בברזיל.

נשיא ארה"ב טראמפ גיבה לאורך החודשים האחרונים את ידידו בולסונארו ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, הודיע כי "ארצות הברית תגיב בהתאם לציד המכשפות הזה". לדבריו: "הרדיפה הפוליטית מצד מפיר זכויות האדם, אלשנדרה דה מוראיס (שופט בהרכב שהרשיע את נשיא ברזיל לשעבר) נמשכות - שכן הוא ואחרים בבית המשפט העליון של ברזיל פסקו שלא בצדק לכלוא את הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו".