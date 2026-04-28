הסוף לדומסקרולינג: חתול שמן שמציל מ"ריקבון מוחי"

המונח "ריקבון מוחי" (Brain Rot) פרץ בסערה לחיינו בשנים האחרונות, כשהוא מתאר את התחושה המעורפלת, החרדתית והמתישה שאנו חווים לאחר צפייה ממושכת בטיקטוק, ברילס או בכותרות חדשותיות אינסופיות.

מומחים בעולם, ביניהם ד"ר קירולוס בולוס, פסיכולוג קליני ונוירופסיכולוג, מתריעים כי המונח הזה לוכד בצורה מדויקת את האופי הממכר של המדיה הדיגיטלית הרדודה ואת ההשפעות הקוגניטיביות הנתפסות שלה. לדברי המומחים, כאשר אנו סורקים תוכן במהירות ומגיבים אליו ללא עיבוד מעמיק, המוח נכנס למצב של עוררות יתר קוגניטיבית ועייפות מנטלית. התסמינים של "ריקבון מוחי" כוללים ערפל מוחי, קושי בריכוז, טווח קשב קצר יותר, בעיות זיכרון ופגיעה בשליטה בדחפים. הבעיה העיקרית נעוצה במעגליות כאשר המוח מאמן עצמו לצפות לריגוש הבא, ויוצר הרגל שקשה מאוד להפסיק, במיוחד כשחברות הטכנולוגיה מעצבות את הפלטפורמות ללא "סימני עצירה"מובנים. מפתח יצירתי החליט לקחת את המושכות לידיים ויצר את "הנשק האולטימטיבי נגד ריקבון מוחי" – חתולים.

מדובר בפיצ'ר משעשע ויעיל להפליא: כאשר המערכת מזהה שאתם שוקעים ב"דומסקרולינג" (גלילת אבדון) חסר תקנה, חתול שמן ועצום קופץ פתאום על המסך וחוסם את כל שדה הראייה. במצב כזה, אי אפשר לראות יותר שום תוכן, והמשתמש נאלץ לעצור את הגלילה המהפנטת.

הפתרון הזה, למרות הומור שבו, מתכתב עם המלצותיהם של מומחים לבריאות המוח. ד"ר בולוס מציין כי שימוש בסימנים חיצוניים עוזר להסתמך פחות על כוח הרצון, שלעיתים קרובות אינו יעיל מספיק כדי לשלוט בהתנהגותנו מול המסכים. החתול השמן משמש כ"תמרור עצור" פיזי (ודיגיטלי) שמאלץ אותנו להתנתק מהגירוי המופרז ולהחזיר לעצמנו את השליטה על המוח שלנו.