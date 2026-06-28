"תעני בכן או לא": הכוכב העולה שמביך את הדמוקרטים

ברנדון גיל מתארח בפודקאסט ( צילום: Congressman Brandon Gill )

חבר הקונגרס הרפובליקני ברנדון גיל (32) מטקסס אמנם מכהן בבית הנבחרים זמן קצר יחסית, אך בחודשים האחרונים הפך לאחת הדמויות הבולטות במחנה השמרני. באמצעות חקירות, הצעות חוק ועימותים מתוקשרים בדיוני הקונגרס, הוא מצליח פעם אחר פעם להציב את עצמו במרכז השיח הציבורי.

גיל, חבר בית הנבחרים הצעיר ביותר מקרב הרפובליקנים הנחשב לבעל ברית נאמן של הנשיא טראמפ, מונה בחודש שעבר ליו"ר כוח המשימה החדש של ועדת הפיקוח של בית הנבחרים, העוסק בהגנה על זכויות חוקתיות ובחשיפת מה שהרפובליקנים מגדירים כ"ניצול לרעה של מוסדות המדינה". במסגרת תפקידו הוא מקדם שורת חקירות בנושאי הגירה, הוצאות ממשלתיות והתנהלות סוכנויות פדרליות. "צריך קוקה קולה כדי לשרוד?" ראש עיריית ניו יורק נשאל האם הוא תומך בישראל כמדינה יהודית - זה מה שענה יוסי נכטיגל | 21:03 אחת היוזמות הבולטות שלו בתקופה האחרונה היא פתיחת חקירה נגד חברות המפעילות את תעשיית "תיירות הלידה" – נשים הרות המגיעות לארצות הברית כדי ללדת במדינה ולהעניק לילדיהן אזרחות אמריקנית. גיל טוען כי מדובר בניצול של חוקי האזרחות, ודורש לבחון את פעילותן של החברות המארגנות את השירותים הללו. אלא שלא רק יוזמות חקיקה מציבות אותו בכותרות. בימים האחרונים הפך גיל לוויראלי בעקבות עימות חריף בוועדת הפיקוח של הקונגרס, במהלך דיון על תוכנית הסיוע במזון למשפחות מעוטות יכולת (SNAP).

"צריכים קוקה קולה כדי לשרוד?" העימות הויראלי - צילום: Congressman Brandon Gill "צריכים קוקה קולה כדי לשרוד?" העימות הויראלי | צילום: צילום: Congressman Brandon Gill 10 10 0:00 / 0:44

במהלך הדיון הוא שאל שוב ושוב נציגת ארגון חברתי מטעם הדמוקרטים האם אזרחים "זקוקים לקוקה קולה כדי לשרוד", והאם יש הצדקה שכספי משלם המסים יממנו רכישת משקאות ממותקים במסגרת התוכנית. כאשר העדה התקשתה להשיב על השאלה הפשוטה וניסתה להסיט את הדיון לשאלת הרעב והביטחון התזונתי, גיל המשיך להקשות ושאל מהו הערך התזונתי של קוקה קולה. הקטע המביך הופץ במהירות ברשתות החברתיות וזכה למיליוני צפיות.

כוכב רשת עולה

בזכות עימות כזה ואחרים, בהם הוא מביך בפומבי את הצד הדמוקרטי, גיל נהפך לכוכב רשת עולה, עם חצי מיליון עוקבים ועשרות מיליוני צפיות כמעט לכל סרטון שהוא מעלה.

עברו כקצין בחיל האוויר האמריקאי והיותו איש משפחה, אב לשניים, מעלים את קרנו עוד יותר בעיני השמרנים.

ברנדון גיל עם בנו וינסטון ( צילום: Congressman Brandon Gill )

הקו שמאפיין את גיל חוזר כמעט בכל יוזמה שלו: מאבק בהגירה הבלתי חוקית, צמצום הוצאות הממשלה, הקשחת הפיקוח על תוכניות רווחה והצגת עמדות שמרניות באופן חד ובבטחון עצמי רב.

השילוב בין פעילות פרלמנטרית לבין קטעים קצרים וחדים מדיוני הקונגרס, המופצים ברשתות החברתיות, הפך אותו בתוך זמן קצר לאחד מחברי הקונגרס המזוהים ביותר עם הדור החדש של הרפובליקנים התומכים בטראמפ. במפלגה צופים לו עתיד מזהיר.