כיכר השבת
סיפור הצלחה מהדהד

"תעני בכן או לא": הכוכב העולה שמביך את הדמוקרטים

ברנדון גיל, חבר קונגרס רפובליקני מטקסס, הפך לדמות בולטת במחנה השמרני | בין השאר, היכולת שלו להשתיק את הדמוקרטים בעימותים פומביים הדהימה את הרשת (בעולם)

ברנדון גיל מתארח בפודקאסט (צילום: Congressman Brandon Gill)

חבר הקונגרס הרפובליקני ברנדון גיל (32) מטקסס אמנם מכהן בבית הנבחרים זמן קצר יחסית, אך בחודשים האחרונים הפך לאחת הדמויות הבולטות במחנה השמרני. באמצעות חקירות, הצעות חוק ועימותים מתוקשרים בדיוני הקונגרס, הוא מצליח פעם אחר פעם להציב את עצמו במרכז השיח הציבורי.

גיל, חבר בית הנבחרים הצעיר ביותר מקרב הרפובליקנים הנחשב לבעל ברית נאמן של , מונה בחודש שעבר ליו"ר כוח המשימה החדש של ועדת הפיקוח של בית הנבחרים, העוסק בהגנה על זכויות חוקתיות ובחשיפת מה שהרפובליקנים מגדירים כ"ניצול לרעה של מוסדות המדינה".

במסגרת תפקידו הוא מקדם שורת חקירות בנושאי הגירה, הוצאות ממשלתיות והתנהלות סוכנויות פדרליות.

"צריך קוקה קולה כדי לשרוד?"

אחת היוזמות הבולטות שלו בתקופה האחרונה היא פתיחת חקירה נגד חברות המפעילות את תעשיית "תיירות הלידה" – נשים הרות המגיעות ל כדי ללדת במדינה ולהעניק לילדיהן אזרחות אמריקנית. גיל טוען כי מדובר בניצול של חוקי האזרחות, ודורש לבחון את פעילותן של החברות המארגנות את השירותים הללו.

אלא שלא רק יוזמות חקיקה מציבות אותו בכותרות. בימים האחרונים הפך גיל לוויראלי בעקבות עימות חריף בוועדת הפיקוח של הקונגרס, במהלך דיון על תוכנית הסיוע במזון למשפחות מעוטות יכולת (SNAP).

"צריכים קוקה קולה כדי לשרוד?" העימות הויראלי
"צריכים קוקה קולה כדי לשרוד?" העימות הויראלי| צילום: צילום: Congressman Brandon Gill

במהלך הדיון הוא שאל שוב ושוב נציגת ארגון חברתי מטעם הדמוקרטים האם אזרחים "זקוקים לקוקה קולה כדי לשרוד", והאם יש הצדקה שכספי משלם המסים יממנו רכישת משקאות ממותקים במסגרת התוכנית. כאשר העדה התקשתה להשיב על השאלה הפשוטה וניסתה להסיט את הדיון לשאלת הרעב והביטחון התזונתי, גיל המשיך להקשות ושאל מהו הערך התזונתי של קוקה קולה. הקטע המביך הופץ במהירות ברשתות החברתיות וזכה למיליוני צפיות.

כוכב רשת עולה

בזכות עימות כזה ואחרים, בהם הוא מביך בפומבי את הצד הדמוקרטי, גיל נהפך לכוכב רשת עולה, עם חצי מיליון עוקבים ועשרות מיליוני צפיות כמעט לכל סרטון שהוא מעלה.

עברו כקצין בחיל האוויר האמריקאי והיותו איש משפחה, אב לשניים, מעלים את קרנו עוד יותר בעיני השמרנים.

ברנדון גיל עם בנו וינסטון (צילום: Congressman Brandon Gill)

הקו שמאפיין את גיל חוזר כמעט בכל יוזמה שלו: מאבק בהגירה הבלתי חוקית, צמצום הוצאות הממשלה, הקשחת הפיקוח על תוכניות רווחה והצגת עמדות שמרניות באופן חד ובבטחון עצמי רב.

השילוב בין פעילות פרלמנטרית לבין קטעים קצרים וחדים מדיוני הקונגרס, המופצים ברשתות החברתיות, הפך אותו בתוך זמן קצר לאחד מחברי הקונגרס המזוהים ביותר עם הדור החדש של הרפובליקנים התומכים בטראמפ. במפלגה צופים לו עתיד מזהיר.

ארה"בדונלד טראמפסרטון ויראליהקונגרסרפובליקניםדמוקרטים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר