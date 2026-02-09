במשך קרוב לשמונה עשורים, זעקתם של כורי הפחם בניגריה נבלעה במעמקי האדמה של עמק איווה, אך השבוע היא כבר נשמעה באולם בית המשפט באנוגו.

בפסק דין היסטורי ודרמטי, קבע השופט אנתוני אונבו כי ממשלת בריטניה חייבת לשלם פיצוי עתק בסך 420 מיליון ליש"ט למשפחותיהם של 21 כורים שנרצחו בדם קר על ידי כוחות המשטרה הקולוניאליים בשנת 1949.

הסיפור שהחל במחאה שקטה על תנאי עבודה קשים ופערי שכר גזעניים, הסתיים בטרגדיה ששינתה את פני ההיסטוריה הניגרית. ב-18 בנובמבר 1949, תחת פקודתו של מפקד המשטרה פ.ס. פיליפ, נפתח אש לעבר הכורים חסרי ההגנה שכל מבוקשם היה שיפור בתנאי מחייתם.

"הם לא נקטו בשום פעולה אלימה, ובכל זאת הם נורו למוות", קבע השופט אונבו בביקורת נוקבת.

ההחלטה הדרמטית אינה מסתכמת רק בכסף. בית המשפט פסק כי כל משפחה זכאית ל-20 מיליון ליש"ט, בתוספת ריבית שנתית של 10 אחוזים עד לתשלום המלא - אך הצעד המפתיע ביותר הוא הדרישה להתנצלות בכתב וללא סייג מצד ממשלת בריטניה.

עבור משפחות הקורבנות, מדובר בהכרה שחיכו לה דורות, מאבק שהוצת מחדש על ידי הפעיל גרג אונו.

אך עדיין קיימים מכשולים. ממשלת בריטניה, שלא הייתה מיוצגת בדיונים, טוענת כי טרם קיבלה הודעה רשמית על פסק הדין ומסרבת להגיב בשלב זה. מומחים משפטיים כבר מצביעים על תקדים משנת 1965, בו חוקק הפרלמנט הבריטי חוק רטרואקטיבי כדי למנוע תשלומי פיצויים על נזקי מלחמה, ותוהים האם לונדון תנסה להתחמק מאחריות גם הפעם.

הטבח ההוא בעמק איווה נחשב לאחד הזרזים המרכזיים למאבק לעצמאות ניגריה, שהושגה לבסוף ב-1960. כעת, השאלה שנותרה פתוחה היא האם האימפריה לשעבר תרכין ראש ותכיר בפצעי העבר ובעיקר תשלם על מעשיה?