יותר טוב מפטריוט: לוחם אוקראיני חיסל "שאהד" עם מקלע בן 100 שנה

תיעוד דרמטי מאוקראינה מציג את הרגע שבו צוות נ"מ נייד מצליח להפיל כטב"ם מתאבד איראני באמצעות מקלע בראונינג 0.5 וותיק (חדשות בעולם)

תותחן אוקראני מפיל כטב"ם
תותחן אוקראני מפיל כטב"ם| צילום: צילום: רשתות חברתיות
תותחן אוקראני מפיל כטב"ם (צילום: רשתות חברתיות)

בתיעוד יוצא דופן שפורסם בשבוע שעבר, נראה תותחן אוקראיני מצוות הגנה האווירית הניידת כשהוא מיירט כטב"ם מסוג "שאהד" מתוצרת איראנית/רוסית. המפגש הדרמטי התרחש בטווח אפס, כאשר הלוחם משתמש במקלע כבד מסוג M2 בראונינג בקליבר 0.50.

האירוע שוב מציף את הרלוונטיות המתמשכת של ה-M2 בראונינג, כלי נשק שתוכנן במקור על ידי ג'ון מוזס בראונינג בסוף מלחמת העולם הראשונה כמקלע נגד טנקים (1926) הרבה לפני עידן המל"טים המתאבדים, המקלע עדיין מוכיח את עצמו כיעיל ביותר.

גולשים ציינו כי בעוד שמערכות מתקדמות כמו טילי פטריוט עשויות לעלות מיליוני ליש"ט לכל שיגור, השימוש במקלע הוותיק מהווה פתרון יעיל וחסכוני להפליא נגד איום הכטב"מים.

חייל אמריקאי בנורמנדי עומד על המשמר עם ה-M2HB מותקן על מתקן דו-תכליתי, 1944

על פי הדיווחים והתגובות לתיעוד, היירוט המוצלח אינו מקרי אלא תוצאה של מיומנות גבוהה. הלוחמים משתמשים לעיתים בטכנולוגיית VR (מציאות מדומה) לצורך אימונים, מה שמסייע להם לשכלל את יכולת "הובלת המטרה" טכניקה עתיקה הדומה לציד ברווזים או לירי בצלחות חרס, שבה יורים למקום שבו המטרה צפויה להיות ולא למקום שבו היא נמצאת כרגע.

