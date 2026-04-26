בתיעוד יוצא דופן שפורסם בשבוע שעבר, נראה תותחן אוקראיני מצוות הגנה האווירית הניידת כשהוא מיירט כטב"ם מסוג "שאהד" מתוצרת איראנית/רוסית. המפגש הדרמטי התרחש בטווח אפס, כאשר הלוחם משתמש במקלע כבד מסוג M2 בראונינג בקליבר 0.50.

האירוע שוב מציף את הרלוונטיות המתמשכת של ה-M2 בראונינג, כלי נשק שתוכנן במקור על ידי ג'ון מוזס בראונינג בסוף מלחמת העולם הראשונה כמקלע נגד טנקים (1926) הרבה לפני עידן המל"טים המתאבדים, המקלע עדיין מוכיח את עצמו כיעיל ביותר.

גולשים ציינו כי בעוד שמערכות מתקדמות כמו טילי פטריוט עשויות לעלות מיליוני ליש"ט לכל שיגור, השימוש במקלע הוותיק מהווה פתרון יעיל וחסכוני להפליא נגד איום הכטב"מים.