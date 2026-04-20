פוטין מצא חבר: טייס קרב פרו רוסי כבש את המדינה האירופית

נשיא בולגריה לשעבר רומן ראדב, הנחשב לפרו רוסי, ניצח בבחירות בפער גדול לאחר שמפלגתו “בולגריה הפרוגרסיבית” זכתה בכ־44.7% מהקולות, הרבה מעל יריבותיה.

הניצחון עשוי לאפשר לו להקים ממשלה ואף לסיים תקופה של חוסר יציבות פוליטית ממושכת במדינה.

ראדב, טייס קרב לשעבר, ביסס את הקמפיין שלו בין היתר על קריאות לשיפור היחסים עם רוסיה ועל חידוש זרימת הנפט והגז הרוסיים לאירופה, תוך ביקורת על מדיניות האיחוד האירופי.

עמדותיו הובילו להשוואות למנהיגים פרו קרמלין, ובראשם ויקטור אורבן מהונגריה. במהלך הקמפיין הוא גם התנגד לתמיכה צבאית באוקראינה, ואמר כי יש לבחון מחדש את מדיניות האנרגיה האירופית.

בנאום שנשא לאחר פרסום התוצאות אמר ראדב “זהו ניצחון של תקווה על חוסר אמון, ניצחון של חירות על פחד, ולבסוף ניצחון של מוסר”. עם זאת, הוא ניסה לרכך את החששות והצהיר כי בולגריה “תעשה מאמצים להמשיך בדרכה האירופית”, ואף הביע נכונות לשתף פעולה עם גורמים פרו אירופיים בנושאים כמו רפורמה משפטית.

למרות הרטוריקה הפרו רוסית, אנליסטים מעריכים כי לא צפוי שינוי חד במדיניות החוץ, וכי בולגריה תישאר חלק מהמסגרת של האיחוד האירופי ונאט״ו. עם זאת, עלייתו של ראדב משקפת תסכול ציבורי עמוק מחוסר יציבות, שחיתות ועלייה ביוקר המחיה, ומעלה שאלות לגבי כיוון המדיניות של המדינה בעתיד.